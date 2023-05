Anastasia Donțu, concurenta de la „Chefi la cuțite” cu o tristă poveste de viață. A rămas văduvă la 20 de ani

Anastasia Donțu, în vârstă de 28 de ani, este din Republica Moldova și a decis să se mute în România pentru a urma un master la Universitatea de Vest din Timișoara. Concurenta de la „Chefi la cuțite” lucrează ca educatoare de patru ani, iar pasiunea pentru bucătărie o are încă de la 14 ani. Ea și-a dorit din copilărie să ajungă la o emisiune culinară, dar i-a fost frică să apară în fața camerelor de filmat. Anastasia Donțu le-a pregătit celor trei chefi un piept de curcan umplut cu legume.

Povestea de viață a tinerei din Moldva i-a impresionat pe cei trei chefi. Concurenta a povestit că tatăl ei a fost un bărbat foarte violent și că mama sa era de foarte multe ori bătută. Mama Anastasiei nu a mai suportat chinurile prin care a trecut și l-a alungat pe soțul ei din casă când era însărcinată. În cele din urmă, ea a reușit să își crească cele două fiice.

„A fost foarte greu când mama l-a gonit pe tata din casă. Tatăl meu era foarte violent, consuma alcool, fuma. O bătea foarte urât pe mama. A zis că nu mai poate să trăiască așa pentru că era însărcinată cu sora mea. Te marchează foarte mult să vezi cum tatăl tău îți bate mama. E greu să vezi cum tatăl tău te închide în casă și zice că îți dă foc la casă. Am ajuns să fac mâncare pentru familia mea de la vârsta de 15 ani”.

A rămas văduvă când era însărcinată

Concurenta a urmat cursurile unei școli bibilice, după ce a finalizat învățământul gimnazial. Anastasia l-a cunoscut în acea școală pe cel care i-a devenit soț în anul 2015. Greutățile nu s-au oprit pentru tânăra din Moldova chiar dacă a reușit să scape de tatăl abuziv. Soțul ei a murit chiar în anul în care s-au căsătorit, timp în care concurenta era însărcinată. Anastia avea atunci doar 20 de ani.

„Am fost la o școală biblică, iar apoi mi-am cunoscut soțul. În 2015 ne-am căsătorit, iar în același an mi-a și decedat soțul. În noiembrie pe data de 13, Dumnezeu a îngăduit și mi l-a luat. A decedat într-un accident, a murit pe loc, nu au existat șanse de supraviețuire. Familia și prietenii mi-au fost alături, am fost la psiholog. Tot în 2015, la o lună de la moartea soțului am născut. Mi-am crescut copilul singură, până în momentul de față”, le-a spus concurenta celor trei chefi.