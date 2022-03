Anamaria Prodan uimeşte pe toată toată lumea! Ce a putut face în plin scandal de divorţ. Mesaj special pentru un bărbat celebru

Anamaria Prodan s-a întors la viața ei din Dubai. Aceasta se ocupă de afacerile din Emiratele Arabe Unite, dar își face timp și să se întâlnească cu oamenii dragi. Impresara a uitat de Reghe și a ales să își petreacă timpul cu prietenii săi.

Fanii nu au putut să nu observe o poză pe care vedeta a postat-o pe Instagram. Invitatul special era Dan Diaconescu, iar cei doi se distrau la un hotel de lux. „Prieteni pentru totdeauna”, a transmis Anamaria Prodan pe Internet. Aceștia erau lângă o altă apropiată și se bucurau de moment.

Cu toate că Anamaria Prodan pare mai fericită ca niciodată pe rețelele de socializare, aceasta nu renunță la a scoate la iveală cele mai ascunse secrete ale lui Reghe. Impresara și-a dus planul până la capăt și a făcut un gest la care nimeni nu s-a gândit. Antrenorul a ajuns pe mâna poliției din cauza acuzațiilor făcute de fosta parteneră de viață.

Lovitură totală pentru Reghe

”Acum am plecat de la sediul Poliției. Am cerut foarte clar mandat, nu mai are voie să se apropie de mine, nici de copii, până în momentul până când nu se termină această nenorocire. Consider că este mai bine să stăm foarte departe unul de celălalt pentru că primesc zeci, mii de mesaje de amenințare, iar oamenii de la Poliție au văzut… înjurături, amenințări că ne omoară în casă. Am mai pățit noi niște lucruri din astea acum câteva luni.

Am mai pățit niște amenințări din astea pe care le-am depus la dosar pe vremea când Caciuc îl amenința pe Reghecampf. Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele. Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, caută să mă denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a declarat Anamaria Prodan pentru emisiunea lui Cristi Brancu.

Fanii se întreabă de ce Anamaria Prodan și Reghe au ales să își unească sentimentele. Antrenorul a mărturisit că cei doi erau la cuțite de multă vreme, dar impresara deja pregătise totul pentru acest eveniment.

”Știam că facem lucrul ăsta, dar nu știam ce face ea. Toți copiii erau lângă mine, în pat. Și fetele, și Bebe, și Luca, că nu facem, că ce facem, hai să mergem, adică a fost cumva, nu trebuia să fac lucrul ăsta, dar erau toți pregătiți de chestia asta. Eu când am venit acasă, totul era pregătit, restaurantul, invitații, petrecerea”, a spus Laurențiu Reghecampf.