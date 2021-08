Zilele trecute, fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Dan Diaconescu coborând dintr-un Bentley de peste 100.000 de euro, autoturism pe care îl conduce destul de rar, în marea majoritate a timpului apelează la serviciile iubitei sale.

O prezență discretă, Emilia Bățău îi este alături controversatului Dan Diaconescu de mai bine de 25 de ani. Împreună, cei doi au o fetiță de 17 ani, pe Dona Milena. Emilia nu îi este alături doar moral, ci și fizic. Așa cum se vede și în imagini, ea este cea care urcă la volan, Dan Diaconescu preferând să urce pe bancheta din spate, asemenea persoanelor care au un șofer personal.

Cei doi au ieșit împreună în oraș pentru a face piața, nicidecum pentru a se plimba. Chiar dacă nu a stat lângă soția lui, poate și pentru a nu o stresa în trafic, în momentul în care au ajuns acasă, Dan Diaconescu a coborât primul din autoturism și s-a repezit să-i deschidă portiera partenerei sale. Tot el a fost și cel care a dus în casă plasa, deloc ușoară, cu cumpărături.

Și-a făcut propria monedă virtuală, CryptoDan

Dan Diaconescu se întoarce în fața publicului său, însă nu pe micul ecran așa cum este așteptat, ci în mediul online. Fostul patron al OTV și-a făcut o platformă care seamănă cu cele de tip HBO și Netflix, unde plata se va face în cryptomonede. Însă nu orice fel de monede virtuale, ci unele pe care le-a lansat Dan Diaconescu și care îi poartă numele.

„Sunt Dan Diaconescu, singurul cetățean european care are o interdicție de a vorbi în public. Totuși, sunt Dan Diaconescu, primul cetățean român care am lansat de curând primul NFT. E adevărat, în străinătate, pe platforma Open C, o platformă destinată în special publicului american. Am reușit împreună cu dumneavoastră această minimă performanță, însă astăzi mărim Universul DD cu o nouă tehnologie. Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic bazat pe tehnologia blockchain care va aduce în casele dumneavoastrp prin streaming, prin stick, prin DVD o operă de artă cinematpgrafică. Fiindcă la baza acestor pelicule va sta tehnologia blockchain, o cryptomonedă va sta, desigur, la baza achiziționării acestor produse. Așa cum v-am anunțat, cryptomoneda pe care noi, împreună cu dumneavoastră o vom folosi, se va numi CryptoDan. Eu sunt acel Dan care face parte din echipa dumneavoastră de zeci de ani, așa cum dumneavoastră faceți parte din echipa mea. La momentul respectiv vă voi povesti ce veți face cu acești CryptoDani”, a scris Dan Diaconescu pe Facebook.