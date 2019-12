Sexy-impresara și-a sărbătorit marți ziua de naștere și a avut un mesaj extrem de dur pentru cei care o jignesc și o critică de fiecare dată când au ocazia.

„Eu mă cert foarte tare când sunt atacată. Am o perversitate în mine sau o diplomație… Știu să aplanez. Eu împart lumea în două categorii: inteligenții și perverșii. În timp, știu să fac omul să vină după mine. Am momentele mele de slăbiciune, dar dacă sari calul prea tare, îți iau calul și mă sui peste tine. N-ai cum să depășești limita cu mine că te mănânc! Știu ce pot și cât pot. Sunt zece clase peste tot ce mișcă în fotbal! În primul rând, sunt femeie și am ceva în plus. Am o educație! Și dacă-i verifici pe toți, ei nu fac jumătate din ce am eu. Inteligență, șmecherie. Eu mă joc cu mintea lor.

Eu sunt omul care știe cât a greșit și unde. Am capacitatea să îmi cer iertare. Și mă simt foarte bine în momentele alea! Nu pot să țin o dușmănie în sufletul meu. Dar sunt unii pe care de ani buni nu-i mai bag în seamă”, a mărturisit Anamaria Prodan pentru libertatea.ro.

Te-ar putea interesa și: