Anamaria Prodan și-a renovat vila. A aruncat la gunoi tablourile cu Reghecampf

Anamaria Prodan (51 de ani) și-a renovat vila de lux pe care o deține pe marginea lacului Snagov, după despărțirea de Lautențiu Reghecampf. Imobilul are cinci etaje și o curte imensă de 1.000 de metri pătrați. Impresara a declarat că lucrările au durat 6 luni și că încă nu s-au terminat, dar că este fericită că a scăpat de tot ce îi aducea aminte de fostul soț.

Anamaria Prodan și-a renovat vila

„Ne-am schimbat totul. Este noua înfățișare a familiei, a casei, a tot ceea ce înseamnă curte, tot. Am muncit vreo 6 luni și am transformat spectaculos totul. Am terminat acum vreo 2 luni. Mai avem mici chestii de făcut, dar sunt foarte fericită de cum a ieșit. Am vrut să termin cu tot trecutul”, declara Anamaria Prodan, la sfârșitul anului trecut, în cadrul emisiunii WowNews.

A aruncat tablourile cu Laurențiu Reghecampf

Anamaria Pordan a scos din casă toate tablourile și picturile cu Laurențiu Reghecampf, care și-a refăcut viața cu Corina Caciuc. În locul acestor fotografii a spus un tablou cu ea, sora ei și mama lor, regretata Ionela Prodan. Livingul este foarte spațios, cu multe canapele și decorat cu elemente argintii și aurii, flori și plante. Aici se găsesc tablouri cu trei copii ai săi, Rebecca, Sarah și Laurențiu Jr.

Impresara are în casă un mobilier elegant și luxos, din lemn masiv, în stil baroc. De asemenea, casa din Snagov are și o cramă foarte spațioasă, cu o colecție impresionantă de vinuri selecte, șampanie și diverse băuturi.

Anamria Prodan a renunțat la trecut

Aceasta a mai spus că nu a mai suportat să țină în casă obiecte care să-i aducă aminte de Laurențiu Reghecampf și că a avut nevoie de o schimbare drastică.

„Ne-am trezit într-o dimineață și toți ne uitam că erau o grămadă de construcții, era ceva urât, ceva rău. Te trezești și vezi că nimic nu e cum trebuie să fie. Sunt ciudate revenirile la viață. Eu în momentul despărțirii de Laurențiu, când m-am trezit dimineață și am deschis geamurile, ne-am uitat așa că era ceva înghesuit așa. Am coborât și am zic că e cazul de reamenajare.

Înainte era cu portocaliu, ceva rău. Cred că Dumnezeu ia mereu ce nu e bun din viețile noastre. Am și noroc cu Rebecca, că a terminat Marangoni (n.r. – școală de Modă, Artă și Design din Milano), mi-a zis: «Mami, eu îți fac un desen și crede-mă că o să iasă ceva foarte frumos, o să avem cea mai frumoasă curticică de pe lac»”, a mai spus Anamaria.