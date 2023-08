Cum arată vila lui Danil Oțil. A investit sume mari de bani pentru a sta în lux

Vila lui Dani Oțil este situată în Corbeanca, într-un duplex pe care îl împarte cu colegul său de matinal, Răzvan Simion. Prezentatorul de la Antena 1 a investit sume mari de bani pentru a le aduce zâmbetul pe buze soției sale, Gabriela Prisăcariu, și fiului său, Tiago.

La spriț, Răzvan Simion l-a convins pe colegul său, Dani Oțil, să nu cumpere o garsonieră și să se mute la curte pentru a avea suficient spațiu.

Dani Oțil este primul proprietar al vilei din Corbeanca, dar a fost nevoit să facă investiții mari. Atunci când a cumpărat-o, finisajele erau deja deteriorate, prezentatorul a recompartimentat anumite zone, a spart pereți și a căutat atent fiecare piesă de mobilier.

„Sunt foarte mândru că acum mai bine de zece ani am ales niște obiecte de mobilier care încă țin. Cum e canapeaua, pe care s-a dormit grav. N-a fost nici măcar la un preț mediu, a fost o canapea ieftină, dar am căutat-o atât de mult până când am reușit s-o găsesc și ține și acum. Până la 26 de ani nu am avut bani să fac aproape nimic. Dar de la 26 am început să călătoresc și nu m-am mai oprit. Am văzut niște lucruri care mi-au rămas în minte: am elemente în casă pe care le-am văzut în Koh Samoi, de exemplu, în Thailanda. La Amsterdam am stat într-o mansardă superbă de unde am furat idei pentru baie. Mi le-am notat mental și când a venit momentul, le-am pus în practică”, a mai declarat Dani Oțil, potrivit lovedeco.ro.