Dani Oțil, lângă o altă femeie în luna de miere. Gabriela Prisăcariu: Om cu copil acasă

În data de 30 iulie, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au făcut cununia religioasă, dar și marea petrecere. După câteva zile petrecute pe litoralul românesc cu fiul lor, Tiago, cei doi au plecat în luna de miere în Grecia. Cu toate astea, lucrurile nu funcționează așa cum și-a imaginat soția prezentatorului de la Antena 1.

În timp ce Gabriela a rămas pe vasul de croazieră, Dani Oțil s-a aventurat pe niște stânci din apropiere, cu ideea de a sări în apă de pe ele. Când a rămas singur, prezentatorul de la Antena 1 s-a apucat să vorbească cu o altă domnișoară, fără să știe că soția sa îl vede.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au mai confruntat cu o problemă în luna de miere. Cei doi au ajuns în Grecia, dar bagajele lor s-au pierdut în aeroport.

„Știți ce este bine? Noi am ajuns în vacanță, dar bagajele noastre nu. O să stăm dezbrăcați, tot este luna de miere”, a spus Gabriela.

Înainte de nuntă, Dani Oțil a vorbit și despre prima lui iubită. Chiar dacă a ales-o pe Gabriela Prisăcariu, prezentatorul de la Antena 1 a fost marcat de Mihaela Rădulescu și de o fata cu care s-a sărutat în tinerețe.

„M-a pupat cu limba. A fost primul meu sărut cu limba. A fost ceva… M-am întrebat dacă nu cumva-mi iese prin urechi. Da, nu știam ce… Ea a făcut pasul. A stins lumina din Căminul Cultural, în timp ce jucam tenis de masă. Eram la ultima minge. M-a căutat prin întuneric. Știa unde să vină, eram la serviciu. Bine, pe mine dacă mă întrerupi la ultima minge și sunt și în avantaj, poți să-ți iei un pumn în gură. Întâmplător, n-am dat, pentru că s-a stins lumina. A fost un șoc pentru mine. S-a înfiripat ceva.

Deci, eu am fost sechestrat de surorile respective, că tipa avea și o soră, și m-au dus la un sălaș. Am fost sechestrat acolo două zile și două nopți, legat în lanțuri și abuzat sexual de cele două surori. Vă dați seama? Să contrazic această poveste… sau să devin regele unui grup? Am devenit regele unui grup”, a mai spus Dani Oțil”, a povestit Dani Oțil, în podcastul lui Horia Brenciu.