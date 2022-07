Grecia, o destinație „pentru toate portofelele”. Cele mai aglomerate zone turistice

Insulele Mykonos și Rhodos au înregistrat o creștere de 29%, Chania 26%, Heraklion 23%, Santorini 20% și Salonic – Halkidiki 19%, în timp ce Atena este de asemenea foarte solicitată în turismul urban, situându-se pe locul al treilea.

Pe lângă acestea, și celelalte destinații din Grecia care nu au un brand puternic, au dobândit anul acesta un rezultat bun și înregistrează rate mari de ocupare.

„Thassos este plin, punem Kastoria pe harta turistică, unde voi merge mâine. Epirul, care era cea mai săracă Regiune din Europa în urmă cu câțiva ani, a devenit o destinație. Ioannina, Metsovo, Aristi, Papigo în călătoriile de iarna, weekend-urile și vara. Susținem aceste destinații alternative. Egina are o ocupare de 92%, iar în Peloponez sezonul turistic, din câte se pare, va merge până în noiembrie.

Germanii și turoperatorii din Franța, cer pachete pentru octombrie, noiembrie și decembrie. Sezonul turistic din acest an se va încheia în decembrie”, a mai adăugat ministrul grec al Turismului, citat de ziare.com.

„Oriunde în Grecia se găsesc locuri pentru vacanțe magice pentru toate portofelele. Vă voi spune o experiență personală: Karpathos este între Rodos și Creta, în sud-estul Mării Egee. Are 110 plaje, o insulă magică. Are cazări foarte ieftine. Frumoasa noastră țară are o mulțime de opțiuni”, a mai subliniat Kikilias.

Grecia, a doua țară cu cele mai multe plaje cu steag albastru în 2022

Grecia se menţine pe locul doi în topul ţărilor cu cu cele mai multe plaje cu steag albastru anul acesta, cu 581 – cu 14 mai multe decât în 2021 -, după Spania aflată pe primul loc, conform Societății elene pentru protecţia naturii citată de EFE și preluată de Agerpres.

Steagul albastru este un certificat pentru calitatea de mediu acordat anual din 1987 de FEE, cu sediul în Danemarca, şi care se acordă pentru curăţenie, frumuseţea peisajului şi infrastructura bine dezvoltată.

Printre alte criterii necesare pentru a obţine steagul albastru se numără şi siguranţa celor care se scaldă şi a vizitatorilor, calitatea serviciilor, alături de protejarea şi gestionarea sustenabilă a bogăţiei naturale a zonei de coastă.