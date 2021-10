Anamaria Prodan nu mai are secrete! Au fost făcute publice cele mai picante detalii din viața ei

Primul bărbat cu care Anamaria Prodan și-a făcut apariția în public a fost un băiat pe nume Bogdan, „un blond cu ochi albaștri, mai mare cu vreo cinci ani, cu succes la fete, cu prietene de prin clasa a 12-a sau din facultate, deci mai sus de nasul meu”. Această relația nu a fost decât de ochii prietenilor și s-a terminat la fel de repede cum a început. Anamaria Prodan își aduce aminte că chiulise de la școală pentru a se plimba pe străzile Capitalei de mână cu chipeșul băiat, însă tatăl ei a văzut-o. Acesta a fost un episod trecător și cu siguranță au fost multe altele.

Tiberiu Adrian Dumitrescu a fost cel care a devenit primul soț al Anamariei Prodan, deși Laurențiu Reghecampf a cerut-o de soție încă din perioada când nu aveau împliniți 20 de ani. Nu a fost să fie atunci o relație între ei, ci viața ia purtat pașii spre un „bărbat ideal pentru visul oricărei femei de la noi de a ajunge în Lumea Nouă”, adică în America. Acest lucru nu captivat-o pe blondină, ci mai degrabă sufletul sensibil și frumusețea baschetbalistului. La vremea aceea, Tibi juca la Montclair State University din New Jersey, iar ea urma să scrie despre un turneu de tenis din SUA. A fost momentul perfect să plece la drum împreună și să își facă planuri de viitor.

„Am plecat din țară fără să știe nici măcar părinții mei sau ai lui. Dar nu înainte de a ne anunța mamele că … ne căsătorim. […] am explicat că avem tot timpul din lume să ne cunoaștem, că tocmai de-aia ne luăm, să treacă anii și să ne descoperim. Ce era să facă sărăcuțele? Au încercat să deschidă gurile a povețe, însă noi le-am pupat, am întors spatele și duși am fost.

Mi-am luat doar câinele, buldog francez cu nume englezesc și așa, în trei, am pornit spre America”, a scris Anamaria Prodan în cartea sa, susținând că visul american nu a fost chiar viața la care se aștepta ea. A fost dezamăgită de ce a găsit peste ocean, însă știa sigur că nu se poate întoarce acasă „cu coada între picioare nici dacă mori de foame! Și nici nu ai voie să mori cumva de foame”.

S-au căsătorit imediat cum au ajuns în America și a venit imediat și primul copil

Tineri, fără obligații și dornici să se aventureze prin viață, Anamaria Prodan și Tiberiu Dumitrescu s-au căsătorit imediat cum au ajuns în America, într-o bisericuță din Emlenton. Viața peste ocean nu se compara cu cea pe care o ducea în România, însă frumoasa blondină nu este genul de persoană care să renunțe la visele ei. Tocmai din acest motiv a mărturisit că avea nevoie de o motivația și ideea i-a venit imediat. Un copil, „o fetiță pe care să o iau cu mine peste tot, să o îmbrac de să se mire lumea de ea”. La un an după ce și-a propus acest lucru, în 1999, a venit pe lume Rebecca Ioana, „un copil perfect, un bibelou”.

Viața celor trei era atât de frumoasă încât trebuia să se mai adauge un membru acestei familii. La doar un an distanță, în 2000, a venit pe lume și Sarah Alexandra. Cea de-a doua fetiță era o copie fidelă a ei, susține Anamaria Prodan. Viața și-a urmat cursul, iar cei doi părinți făceau totul ca cele două fete să aibă tot ceea ce își doresc. Din păcate, ceva în relația de iubire s-a rupt, așa că în 2005 au divorțat, fără să știe nimeni.

„În 2005 am divorțat, fapt despre care nu a știut nimeni – doi ani am continuat să stăm sub același acoperiș. Ne-am pierdut undeva pe drum, din cauza dorințelor și a aspirațiilor total diferite pe care le-am avut. Viața mea s-a dovedit a fi una de film, una pe care Tibi nu și-a dorit-o niciodată. Un tip sensibil, deștept, devotat familiei, puțin introvertit, deci neacomodabil cu ritmul cu care eu eram obișnuită, sub lumina reflectoarelor, într-o agitație cumplită”, s-a destăinuit Anamaria Prodan în cartea sa.

Începuturile relației cu Reghecampf și venirea pe lume a lui Laurențiu Jr.

Deși s-a despărțit de primul soț, Anamaria Prodan a decis să păstreze o relație de prietenie, crescând cele două fete împreună. Nu a înțeles niciodată de ce unii oameni care s-au iubit cândva ajung la ură, însă ea a preferat partea frumoasă. Și în ziua de astăzi cei doi foști soți au o relație extrem de frumoasă și iau împreună deciziile importante cu privire la viitorul copiilor lor.

Imediat după divorț, Anamaria Prodan s-a întors în România și s-a întâlnit din nou cu Reghe, cel care o ceruse de soție în urmă cu 13 ani. Laurențiu a sunat-o și ia propus o întâlnire, iar ea a acceptat și a plecat în Germania pentru a-l vedea. Vorbeau cu orele la telefon și timpul parcă se oprise în loc, susține sexy-impresara. Întâlnirea lor a fost una demnă de scenariul unui film. Laurențiu Reghecampf nu a putut merge să o ia de la aeroport, însă a trimis un prieten apropiat să îi țină companie până termină el antrenamentul. Deși s-a supărat inițial, Anamaria Prodan a uitat totul odată cu trecerea timpului. În cartea sa, frumoasa blondină susține că au petrecut clipe minunate împreună și s-au distrat toată noaptea, colindând prin mai multe orașe din Germania. Chiar în seara aceea, Reghe i-a propus din nou să se căsătorească, însă de data aceasta a fost cu succes.

Laurențiu Reghecampf era la vremea acea un bărbat căsătorit, însă a divorțat și a continuat viața alături de Anamaria Prodan. În vara anului 2007, în timp ce se afla din nou în America, sexy-impresara a rămas însărcinată pentru a treia oară. Înainte să nască, ea și Reghe au decis să se căsătorească în Las Vegas. A fost o ceremonie într-un cerc restrâns, dar pe care o vor ține minte toată viața. Atunci când a scris cartea, frumoasa blondină nu se aștepta ca în viitorul apropiat să vină și divorțul. Ea susținea că în 20 de ani de când se cunosc, ea și Laur nu s-au certat niciodată serios. Au mai fost momente în care ea ridica vocea, pentru că este vulcanică, însă soțul ei nu o băga în seamă, notează ea.

„După mine, bărbații care merg către alte femei nu o fac din motiv de plictis în prea mulți ani petrecuți alături de soții, pur și simplu aceia sunt blocați într-o viață meschină, care nu prea merită a fi trăită. Avem doar o viață și trebuie să ne-o trăim frumos, în iubire, dragoste, fericire”, se mai arată în paginile cărții „Da, sunt cea mai bună”.

Din păcate, acum s-a ajuns la un moment de cumpănă în relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, iar spre surprinderea tuturor, la mijloc este vorba despre o femeie. Conform informațiilor lansate în spațiul public, Reghe va deveni din nou tătic, amanta fiind însărcinată.