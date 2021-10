Gigi Becali e mort! Dezvăluire-șoc confirmată de Anamaria Prodan. Alertă în România

Gigi Becali vs. Anamaria Prodan

Amintim că în acest an, la finalul lunii ianuarie, Gigi Becali anunța că nu va mai colabora niciodată cu Anamaria Prodan, care îl reprezenta pe Dennis Man în negocierile cu Parma. Ulterior, ea a devoalat că jucătorul și tatăl său au fost convinși să rupă contractul și să semneze cu vărul lui Gigi Becali, Giovanni Becali.

Mai departe, Anamaria Prodan i-a atacat pe finanțatorul echipei FCSB și pe Giovanni Becali: „Ceea ce a făcut și cum a reacționat arată că este foarte mic. Nu o să mai existe nici din partea mea vreodată un transfer.

Am lucrat alături de omul ăsta și l-am ajutat incredibil și pe vremea când era la pușcărie. Atunci eu și soțul meu am tras ca de acest club să nu se aleagă praful. Am adus jucători și nu am cerut vreodată un comision, m-a rugat să nu iau comision când aduc jucătorii.

Nu am făcut-o, nu am vrut să simtă că cineva îi ia banii. I-am vândut jucători de zeci de milioane de euro, jucători care erau în ultimele 6 luni de contract pe care puteam să iau eu banii, precum Bourceanu, Adi Popa, Szukala, Sânmărtean.

Eu pentru Gigi Becali am fost atât de dreaptă și de corectă încât sunt foarte mândră de ceea ce am făcut. Nu a mișcat nimeni vreun deget la transferul cu Parma. Am tăcut din gură din bun-simț și am înțeles că a vrut să își bage vărul, pe Giovanni, în acest transfer, doar de disperare.

Amândoi disperați, nu cumva Anamaria Prodan să își atribuie acest transfer și lumea să vorbească de ea. Voi nu vedeți că este un nonsens la tot ceea ce spune?”

Replica lui Gigi Becali pentru Anamaria Prodan

Replica lui Gigi Becali a venit imediat la acea vreme: „De astăzi încolo nu mai vreau să vorbesc decât cu cine vreau eu. Nu am nevoie să dau raportul cuiva sau să bârfesc pe cineva. Nici pe Ana. Giovanni de la A la Z a făcut acest transfer.

Prin cunoștințe, ca un fel de intermediar, că el nu are voie. Totul e meritul lui, atunci eu nu pot fi nedrept. Dreptatea e că Giovanni a făcut, e meritul lui. Dă-i Cezarului ce e al Cezarului.

Nu o să mai vorbesc niciodată în viața mea cu Anamaria. O lăsăm în pace. Eu nu discut cu femei, afaceri nu fac dacă ești femeie. «Du-te, bă femeie, nu fac cu tine afaceri». Nu discut cu ele. Așa fac eu, treaba mea. (n.r. – așa cum se vede în galeria foto, Gigi Becali nu avea nicio problemă să discute cu Anamaria Prodan în 2016)

Am vorbit cu ea pentru că îl respectam pe Reghe, pentru că e nevasta omului cu care am lucrat. Altfel călca la mine vreodată? Nu mai vreau să vorbesc despre ea. Eu stau de vorbă cu prinții și cu regii, cu reginele nu.

Datorită lui Reghecampf a vorbit cu ea

Pentru mine nu doar că nu există Ana, nu există vreo femeie. Îți dau cuvântul meu de onoare, nu va mai exista niciodată în viața mea să mai vorbesc cu doamna Anamaria Reghecampf. Niciodată în viața mea.

Dacă o văd îi dau bună ziua, salut», dar să mai discut cu ea? Niciodată în viața vieților mele. Nu sunt obligat să vorbesc cu femei. Problema a fost că atunci când mi-a trimis ea ofertă de 10 milioane eu vorbisem înainte cu o oră cu patronul, care îmi oferise 13 +2 milioane.

Și ea făcea ofertă de 10 milioane de euro în 4 ani? Îți dai seama că eu rândeam. Nu vreau să o minimalizez, nu mă interesează despre ea. Eu am greșit. Eu nu lucrez cu femei, am greșit că e nevasta lui Reghe. Ce-mi trebuia mie să am o relație cu femeie, discuții? Pentru femeie nu există meserie de agent.”

Simțindu-se discriminată în urma acestor remarci, Anamaria Prodan s-a adresat CNDC și miercuri a publicat documentul prin care este anunțată amendarea lui Gigi Becali.

Amendă primită de Becali de CNDC

„Deocamdată vedeți doar atât…urmează și restul, mai încolo. Atât vreau să zic: jos pălăria față de cei de la CNCD, hotărârea asta este o lecție rară și foarte, foarte frumoasă de bun-simț. Vă promit.

Există legi (pentru cazurile în care bunul simț nu e o calitate nativă a persoanei în cauză) care vorbesc despre cum ar trebui să ne purtăm unii cu alții, în acestă societate în care trăim cu toții – cu respect, cu profesionalism, respectând demnitatea fiecăruia dintre semenii noștri.

Tot așa ne învață și: biserica, mămica în primii 7 ani de viață, școala, legea, statul. Pe unii din noi… pentru ceilalți, cei care ne fac tuturor viața mai roz în societatea românească, există Gigi Becali, cel pe care nu îl interesează tîmpeniile’ celor de la CNDC. El discriminează pe cine vrea el, că are bani de amendă…

Am totuși o întrebare: ce ar trebui făcut când omul ne oferă, la aproape fiecare apariție publică a sa, atmosfera toxică a scandalului ieftin și al jignirilor și umilințelor pe bandă rulantă?

Cam ce ar (mai) trebui să facă, ca să ne hotărâm în sfârșit (ca societate) să-i întoarcem spatele și să-i oferim anonimitatea pe care o merită?″, a scris Anamaria Prodan pe Instagram

Gigi Becali nu consideră că a discriminat

Conform jurnaliștilor de la Fanatik, patronal echipei FCSB ar fi declarat apropiaților că nu este deloc afectat de amendă: „Nu mă interesează ce decizie au luat ei. Ce discriminare? Asta-i discriminare, că am zis că nu fac afaceri cu femei? Sunt niște prostii.”

Dacă ar fi realizat transferul lui Dennis Man la Parma, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf ar fi primit un comision important. Conform informațiilor din presa centrală, ea ar fi pierdut 800.000 de euro.

În presa sportive s-a vehiculat că Gigi Becali ar fi încercat să-i ofere 100.000 de euro pentru a uita conflictul. Propunerea a fost refuzată, iar marți a fost primul termen al procesului în care Anamaria Prodan se judecă chiar cu Dennis Man.

DigiSport a relatat că procesul a fost amânat „pentru satisfacerea aspectelor referitoare la timbraj″, dar și că Prodanca cere despăgubiri de 350.000 de euro. Despre acest proces, ea a declarat:

Pentru Anamaria Prodan, Gigi Becali e mort

„Gigi Becali nu mai există pentru mine. Nici nu știu cine este. Nu comentez nici de bine, nici de rău. De morți, numai de bine. Eu când am un prieten, îl am pe viață și merg până în pânzele albe.

Când cineva trădează că un mișel, nu are cum să mai stea lângă mine vreodată. Nu e vorba de supărare. Unde e un contract, trebuie respectat. Eu nu am nicio problemă cu Man, este decizia lui, decizia lui Becali…

Nu ştiu a cui este decizia faţă de ceea ce s-a întâmplat. Nu mă interesează… eu am un contract, merg pe acel contract. (n.r. – un jurnalist a întrebat-o dacă are de recuperat bani) Dacă avem un contract, înseamnă că avem nişte chestii stipulate.

Cred că aşa e cel mai normal (n.r. – să se rezolve la Tribunal). De ce să ne certăm? Nu i-am spus copilului nimic. Nu mă interesează decât… Am avocaţi, nici nu mă interesează mai mult. Am avocaţi, aştept să văd ce va fi.″