Anamaria Prodan, despre procesul de divorț cu Laurențiu Reghecampf: „El a cerut lucrurile astea, să stabileasca judecătorul”

Anamria Prodan susține că nu i-a cerut fostului soț, Laurențiu Reghecampf, pensie alimentară pentru copilul pe care îl au împreună. De asemenea, a precizat, nu a dorit să-i impună nici un program de vizite. Ea a spus că acestea au fost solicitări pe care le-ar fi făcut Reghecampf în cadrul procesului.

„Sunt foarte fericită, împlinită, mă simt minunat. Trăiesc ca la 20 de ani. Nu am deschis niciun proces niciodată pentru pensie alimentară, nu am cerut niciodată pensie alimentară. El a cerut lucrurile astea, să stabileasca judecătorul câți bani să dea copilului. Nu am deschis niciun proces, cum am citit prin presă, pentru program de vizită.

Pentru că am spus și am repetat de mii de ori: ușa casei mele este deschisă ca el să vină să își vadă copilul și să aibă o relație fabuloasă cu copilul. Tot domnul Reghecampf a cerut și acest lucru judecătorilor – să stabilesacă un program de vizită, pe care nu a putut niciodată să îl onoreze, degeaba a fost stabilit”, a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan despre implicarea lui Reghe

Potrivit spuselor sale, nu i-a cerut lui Laurențiu Reghecampf decât să facă ceea ce trebuie ca să rămână în relații bune cu fosta familie. Anamaria Prodan a afirmat că depinde de acesta dacă va dori să se implice în creșterea fiului său.

„În rest, toate dosarele sunt deschise de domnul Reghecampf. Nu mă interesează, nu vreau. Din respect i-am cerut, pentru copilul nostru, pentru copiii noștri și pentru noi – eu zic că familia asta a reprezentat ceva în România la vremea respectivă, să închidă și să rămână în relații bune cu familia. Că așa e normal, că avem niște copii de crescut împreună. Dacă vrea să participe e OK, dacă nu noi mergem mai departe”, a spus Anamaria Prodan.

Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a mai spus că nu este interesată despre ceea ce se discută în spațiul public în legătură cu divorțul său.

„Habar nu am ce vorbește în oraș. Nu mă interesează. Pentru noi a fost un vis urât, s-a terminat. Suntem toți atât de fericiți: și fetele mele și băiatul. Am sperat întotdeauna că o să fie totul foarte frumos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat frumos în viață”, a declarat Anamaria Prodan, la Prima TV.

Urmează partajul în procesul de divorț

În acest context, Adrian Căvescu, avocatul lui Laurențiu Reghecampf, a precizat că urmează o discuție cu privire la partajul bunurilor comune. O astfel de acțiune va fi introdusă după ce va fi încheiat procesul de divorț, iar decizia judecătorilor va rămâne definitivă.

„E vorba de partaj, care încă nu s-a deschis. Vom depune partajul când va rămâne definitiv divorțul. Doamna Prodan a făcut apel ladivorț. Avem joi (23 martie – n. red.) termen. Este un dosar de defăimare”, a explicat avocatul lui Laurențiu Reghecampf, conform sursei citate mai sus.