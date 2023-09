Anamaria Prodan, cea mai mare schimbare după despărţirea de Reghe. A șters totul

Anamaria Prodan a reuşit să treacă peste frustrările provocate de despărțirea de Laurențiu Reghecampf. Vedeta a simţit nevoia să facă o schimbare de design la vila din Snagov.

Anamaria a vorbit despre vila sa la emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews. Impresara a prezentat şi imagini, în exclusivitate, despre schimbările pe care le-a făcut la vila din Snagov.

Din momentul în care Anamaria s-a despărțit de Laurențiu Reghecampf a decis, alături de copiii ei, Sarah, Rebecca și Laurențiu Jr., să facă o schimbare la cum arată vila sa din Snagov. Fiica ei, Rebecca, care a terminat Institutul Marangoni din Italia, s-a ocupat de designul casei și a schițat totul de la zero.

„În momentul despărțirii de Laurențiu, când ne-am trezit dimineața și am deschis geamurile ne-am uitat așa că era ceva înghesuit. Era ceva rău. Am coborât cu copiii și am zis ok. Reamenajare! Am și noroc cu Rebecca, că a terminat Marangoni. Mi-a zis: Mami, eu îți fac un desen și crede-mă că o să iasă ceva foarte frumos. Am zis ok, hai să facem așa. Am dărâmat tot! Toți vecinii s-au speriat când au văzut. Dărâm tot, schimb tot, culori, absolut tot”, a povestit Anamaria Prodan.

Ce schimbări a făcut la vilă Anamaria Prodan

Schimbări au fost făcute atât la pontonul și terasa vilei din Snagov, cât și la living și la crama de vinuri.

Pe ponton este așezat numele „PRODAN” din litere luminoase. Într-un colț se pot vedea câteva plante frumoase.

Livingul este și el absolut fabulos. Pot fi regăsite tablouri faimoase cu Anamaria Prodan, dar și tablouri cu copiii impresarei. Întreaga locuință a vedetei este un altar închinat numai și numai familiei Anamariei Prodan.

Crama de vinuri arată și ea deosebit. În interior, însoțite de o lumină caldă, se pot găsi diverse băuturi alcoolice și vinuri care mai de care mai bune și calitative.