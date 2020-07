Anamaria Prodan, soția lui Laurențiu Reghecampf, a făcut câteva comentarii despre ceea ce a scris presa mondenă despre divorț și despre pumnul aplicat lui Dan Alexa, gest extrem de mediatizat.

Dan Alexa a debutat cu o remiză pe banca celor de la Astra Giurgiu, 2-2 pe teren propriu cu FC Botoșani. La final, antrenorul ar fi fost victima unei scene de gelozie din partea impresarei Anamaria Prodan. Imaginile respective au ţinut primele pagini ale tabloidelor ocupate mult timp. După meciul respectiv, în parcarea arenei din Giurgiu, Anamaria Prodan ar fi răbufnit în momentul în care a observat că Dan Alexa era așteptat de o altă femeie. Impresara l-a lovit cu pumnul în față pe antrenor, apoi cearta a continuat în vestiare.

Cum explică Anamaria Prodan acel incident

„Lumea m-a divorțat de Reghecampf de patru mii de ori. Eu sunt vulcanică și toți se feresc de mine ca de diavol când sunt nervoasă. E foarte rău că sunt așa și am de lucrat aici cu mine. Când e ceva ce mă deranjează eu mă exteriorizez. Îmi ies din minți când se face o nedreptate. Eu când fac ceva pentru cineva, muncesc și când nu sunt apreciată înnebunesc”, a declarat Anamaria Prodan.

„După scandalul cu Alexa mă oprea lumea pe stradă și-mi zicea că-l vede peste tot pe Dan. Exista vreo zi fără Alexa prin presă? Pentru mine e cel mai bun antrenor al generației sale! Poate cel mai bun”, a mai mărturisit Anamaria Prodan.

Ce spune Laurențiu Reghecampf despre prietenia soţiei cu Alexa

„Mie mi-e superdrag Alexa. Este sufletul meu, iar Laur știe. Dan este cel mai apropiat om de-al nostru. Dan este un produs al meu, Laur nu prea are treabă cu el. Ei vorbesc doar despre fotbal, de-ale lor. Eu când mă implic în viață unui antreor, jucător, vreau să fiu ascultată la secundă! Atunci a fost un scandal și am greșit când am ripostat. Oricum, băiețașul ăla n-avea voie să filmeze acolo la două ore după meci. Dacă-i dădeam în judecată pe el și postul să fi văzut pe unde scoateau cămașa”, a mai spus Prodan, potrivit gsp.