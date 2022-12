Anamaria Prodan, anunț de ultimă oră. Ce-și dorește impresara de ziua ei, aviz bărbaților!

Chiar dacă ultimul an nu a fost cel mai fericit pentru impresara, aceasta a găsit puterea să zâmbească în aceste zile, mai ales că se apropie și ziua ei de naștere.

Așa că îi anunță pe doritori că vrea să înceapă o nouă etapă a vieții ei. Și, pentru că au mai rămas doar câteva zile până la aniversarea ei, Anamaria Prodan a mărturisit ce cadou își dorește.

„Mi-aș dori… singurul lucru de pe pământul ăsta, să am alături de mine un bărbat! Dar un bărbat adevărat. Asta este ceea ce îmi doresc eu! În rest am de toate. Fac bani singură, am mașini, am case, am bani, am bijuterii. Am tot ce vreau! Vreau un bărbat adevărat!”, a declarat Anamaria Prodan. Așadar cei care consider că îndeplinesc cerințele impresarei ar putea să vină la ea la ușă chiar de ziua ei, astfel încât surpriza să fie una completă. Sau să apară la petrecerea vedetei, nu de alta, dar se anunță a fi una de pomină. „Va fi cu lăutari, păi, sunt româncă. Lăutari, muzică lăutărească, manele, de toate. Am zis că facem un spectacol adevărat de muzică românească. Eu cânt la toate petrecerile!”, a spus impresara.

De la aniversarea sa nu vor lipsi cei trei copii pe care Anamaria Prodan îi are, dar și apropiații vedetei. Anamaria Prodan își va sărbători ziua de naștere alături de cei dragi. 300 de persoane vor fi alături de ea la împlinirea celor 50 de ani, se anunță o petrecere de pomină. Unul dintre lucrurile pe care impresara îl poate sărbători este chiar divorțul de Laurenţiu Reghecampf pe care judecătorii l-au pronunțat în luna noiembrie.