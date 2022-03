Anamaria Prodan a lăsat mască pe toată lumea! Mişcarea făcută în plin scandal de divorţ. A atras toate privirile

Eleganța și rafinamentul nu îi lipsesc celebrei Anamaria Prodan. Impresara a reușit din nou să atragă toate privirile cu stilul său vestimentar destul de luxuriant. Investește bani în haine, genți de firmă și bijuterii extrem de scumpe și nu ascunde acest lucru. Anamaria Prodan a recunoscut în nenumărate rânduri că îi place luxul și dă oricât pe un articol care îi place și se potrivește cu stilul său.

Sexy-impresara a reușit să lase mască trecătorii atunci când i-au văzut ținute extrem de elegantă, însă și foarte scumpă. Anamaria Prodan nu renunță niciodată la costumele semnate de celebri designeri din întreaga lume, însă nici la gențile de mii de euro.

Fiica celebrei artiste Ionela Prodan a mers la birou într-o ținută de zeci de mii de euro. Elegantă din cap până în picioare, Anamaria Prodan a întors toate privirile. Ținuta de mii de euro a fost accesorizată cu o geantă Hermes, asta pentru că impresara iubește gențile de la această firmă. Brandul este folosit de Anamaria Prodan de ani buni, fiind unul dintre cele mai sonore în materie de modă, susțin paparazzi wowbiz.ro, care au fotografia ținuta extrem de scumpă a impresarei.

Anamaria Prodan continuă lupta împotriva lui Laurențiu Reghecampf

Chiar dacă celebra impresară pare să aibă parte de tot ceea ce își dorește, în ultima perioadă viața sa a fost extrem de agitată. Despărțirea de Laurențiu Reghecampf a fost una zbuciumată, plină de reproșuri și acuzații grave. Anamaria Prodan a cerut chiar și un ordin de protecție, susținând că atât viața sa, cât și a copiilor săi, este în pericol.

Anamaria Prodan a mărturisit că vrea un divorț civilizat și că nu va face publice informații din timpul procesului. Cu toate acestea, ea informează fanii de pe rețelele de socializare și nu numai, cu orice mișcare face împotriva fostului ei soț.

„Acum am plecat de la sediul Poliției. Am cerut foarte clar mandat, nu mai are voie să se apropie de mine, nici de copii, până în momentul până când nu se termină această nenorocire.

Consider că este mai bine să stăm foarte departe unul de celălalt pentru că primesc zeci, mii de mesaje de amenințare, iar oamenii de la Poliție au văzut… înjurături, amenințări că ne omoară în casă. Am mai pățit noi niște lucruri din astea acum câteva luni.

Am mai pățit niște amenințări din astea pe care le-am depus la dosar pe vremea când Caciuc îl amenința pe Reghecampf. Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele.

Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, caută să mă denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a declarat Anamaria Prodan, la Antena Stars.