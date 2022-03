Anamaria Prodan, dezvăluiri inedite despre noua cucerire! Reghe e deja istorie: „Sunt fericită, acum, în sfârșit”. Reghe e istorie

Anamaria Prodan a renunțat la bărbatul pe care îl alinta „Soarele meu”, și și-ar fi găsit liniștea lângă alt bărbat. Impresara a făcut primele declarații despre presupusul nou partener de viață și i-a asigurat pe fani că este mai împăcată ca niciodată. Iubitul misterios ar fi reușit să îi ajungă la inimă vedetei.

„Nu pot să spun dacă sunt îndrăgostită, nu se pune acum problema de o relație… Sunt încă măritată. Sunt curtată, și încă cum (n.r. – râde.). E normal, arăt perfect, sunt deșteaptă și niciuna nu-i ca mine (n.r. – râde).

Sunt fericită, acum, în sfârșit. Aștept să se termine coșmarul acesta! Sunt fericită căci toți copiii mei sunt lipiți de mine și împreună am reușit să uităm nenorocirile care s-au perpetuat în atâția amar de ani.

Am scăpat toți și ne-am rugat lui Dumnezeu să ne aducă după atât chin ceva frumos, căci merităm. Și a adus. Dezgustul s-a transformat în milă și nervii în totală nepăsare”, a afirmat impresara pentru Fanatik.ro.

Anamaria Prodan a mai postat pe rețelele de socializare o poză cu un inel spectaculos, ținut chiar pe inelar. Fanii s-au întrebat dacă este cadou de la noul iubit, iar impresara le-a transmis doar că: ”Da, o voi face”. Internauții au dedus că vedeta are planuri mari lângă actualul său partener.

”L-am primit, e de la Serafino și inelul, și brățara”, a spus Anamaria Prodan. Bijuteriile vedetei ajung la 20.000 de euro.

Anamaria Prodan a renunțat la Reghe

Impresara a luat toate măsurile pentru a avea parte de o viață liniștită alături de noul partener și s-a asigurat că Reghe plătește pentru toate problemele făcute. Cu toate că scandalul dintre cei doi nu s-a terminat, vedeta a declarat că nu o mai interesează.

„Am cerut mandat. Nu mai are voie să se apropie de mine sau de copii până în momentul în care nu se termină această nenorocire. Consider că este mai bine să stam departe unul de celalalt, pentru că primesc zeci de telefoane cu ameninţări: că ne omoară în casă. Am mai pătit nişte lucruri din astea acum câteva luni. Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele. Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, caută să mă denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a spus Anamaria la emisiunea lui Cristi Brancu.