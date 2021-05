Deși industria jocurilor de noroc ne-a obișnuit cu reclame sclipitoare, cu vedete care ne îmbie să ne încercăm șansele în diferite pariuri, în ultimele săptămâni, lucrurile au stat altfel. Dacă până acum, industrii precum cea a asigurărilor sau de banking erau cele care ne învățau cum să fim responsabili și să ne implicăm în viața semenilor, acum, în plină campanie națională de imunizare, mesajele responsabile au venit de la jocurile de noroc.

În mod surprinzător, nu de la vedetele industriei, foști fotbaliști titrați sau vedete din showbiz, ci de la oameni simpli, ca noi, angajați pe care nu i-am văzut până acum decât dacă am trecut pragul vreunei săli în care se practică jocuri de noroc sau pariuri. Iar reclamele industriei, care au inundat televizoarele, se întipăresc în minte pentru că sunt simple, raționale și cu mesaje puternice. Concret, angajații industriei jocurilor de noroc își spun povestea, problemele prin care au trecut în perioada pandemiei și oferă exemplul pozitiv de care este nevoie pentru a scăpa definitiv de pandemie și Covid-19.

Accent pe cei 45.000 de angajați ai industriei

”Cu toții am fost supuși unor provocări noi. Iar acele reclame în care am evidențiat colegii nostri nu fac altceva decât să sintetizeze un adevăr care uneori se pierde prea ușor. Ați văzut mame, fiice, surori, tineri ieșiți de pe băncile facultății, colegi care se pregătesc de pensionare. Aceștia sunt oamenii din industria de gambling. Și oricât de cinic poate suna, am investit resurse financiare importante ca să spunem lucruri cât de simplu am știut noi: cu cât ne vaccinăm mai mulți, cu atât suntem mai aproape de normalitate.

Toată campania a fost lucidă, am dat voce celor 45.000 de angajați pentru că toți vrem să uităm de aceste vremuri complicate, dificile și să asistăm la redeschiderea economiei. Este, până la urmă, o campanie cu oameni despre oameni pentru că, cel mai important aspect care s-a evidențiat în această pandemie a fost solidaritatea, nevoia de a fi uniți și solidari unii cu ceilalți”, explică Liviu Popovici, președintele Romanian Bookmakers, Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România, una dintre cele trei asociațiile de reprezentare a industriei care s-au implicat în popularizarea campaniei ”Jucăm responsabil. Ne vaccinăm”.

Cei din industria jocurilor de noroc spun că principalul obiectiv campaniei a fost să transmită un impuls către milioane de români care sunt indeciși în privința vaccinării.

”Pe lângă partea cea mai vizibilă, care a constat în testimonialele colegilor noștri, în interiorul fiecărei companii din industria jocurilor de noroc a existat o comunicare puternică. Le-am oferit angajaților suportul și informațiile de care aveau nevoie în legătură cu vaccinarea, pentru a putea lua mai apoi decizia corectă atât pentru ei, cât și pentru familiile lor și, implicit, pentru noi toți. Suntem un reper pentru angajați, la rândul lor – colegii noștri – sunt un reper pentru clienți, iar noi, la rândul nostru, suntem partenerii autorităților. Vom continua să facem campanii de responsabilitate socială și să fim percepuți așa cum suntem de fapt, o industrie responsabilă, proactivă și de încredere”, mai spune Liviu Popovici.

Deși campania de responsabilitate socială s-a adresat angajaților și clienților industriei și în plan secund familiilor acestora, demersul industriei jocurilor de noroc are efecte și în alte industrii lovite de pandemie.

”Noi ne-am bazat pe oameni. Colegii noștri au făcut un pas în față și nu au făcut altceva decât să spună un adevăr, uneori dureros. Ați văzut oameni din toate segmentele de vârstă, de la attendanți la operatori și de la inspectori de resurse umane, specialiști marketing și coordonatori până la directori executivi și directori de marketing din industrie. Dar nu funcția acestor oameni contează, ci povestea autentică pe care o au de spus. Toți au trecut prin pandemie și șomaj tehnic. Iar pandemia și șomajul tehnic a afectat la fel de puternic și oamenii din Horeca, angajații teatrelor și cinematografelor, pe colegii din turism. Vom fi bucuroși dacă reușim să inspirăm și pe alții din afara industriei noastre pentru că, în final, toți avem același țel: să revenim la normalitate. Noi ne propunem să atingem un prag de vaccinare al angajaților de peste 70 la sută”, adaugă președintele Romanian Bookmakers.

Ce câștigă industria de jocuri de noroc din acest demers?

„Singurul beneficiu al campaniei e că suntem priviți corect. Respectiv că suntem responsabili și că am contribuit atunci când era o problemă majoră, atunci când era cea mai mare nevoie ca mediul privat să facă un efort și să intervină. Nu am făcut altceva ieșit din normal, decât să ne pese de comunitate”, susține Liviu Popovici care adaugă că acest sector economic generează venituri importante la bugetul de stat: „Industria noastră este un exemplu din mai multe puncte de vedere: este o industrie cu un grad de colectare a taxelor și impozitelor de peste 98%. 2,5 milioane de euro este media zilnică a taxelor plătite de industrie către statul român. În plus, este o industrie extrem de transparentă, toate tranzacțiile de joc efectuate fiind accesibile în timp real autorităților și reprezintă unul dintre marii angajatori din România. Și cel mai important e că suntem responsabili”.

Exemplul venit din gambling e viu: fiecare om vaccinat înseamnă riscuri mai mici pentru noi toți, înseamnă un sistem sanitar care resimte o presiune mai mică și o șansă în plus pentru redresarea economiei.