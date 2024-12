Analiza alegerilor parlamentare. Ion Cristoiu: „M-a surprins victoria Partidului Oamenilor Tineri”. Video

În cadrul podcastul „Hai Live cu Turcescu” de pe pagina de Youtube Hai România a fost prezent maestrul Ion Cristoiu. Alături de moderatorul Robert Turcescu, Ion Cristoiu a vorbit despre partidele câștigătoare de la alegerile parlamentare, ce au avut loc în acest weekend.

Duminică, românii și-au ales partidele pe care le doresc la guvernare. Pe prima poziție s-a clasat Partidul Social Democrat, fiind urmat de AUR, PNL și USR. De asemenea, pragul necesar de 5% pentru a intra în Parlament a fost atins și de partidele POT și SOS.

Ion Cristoiu a spus că a fost surprins de victoria partidului POT, mai ales că acesta nu are nicio structură, niciun sediu. Totuși, la baza acestei victorii a stat zvonul că partidul este sprijinit de Călin Georgescu, candidat intrat în turul II al alegerilor prezidențiale.

Care au fost surprizele de la parlamentare?

„Un alt partid care m-a surprins a fost partidul doamnei Șoșoacă deoarece nici el nu are structuri, nu are sediu, nu are firmă și nici nu știu dacă are conducere”, a adăugat Ion Cristoiu.

Până seara trecută politicienii au jucat teatru, conform lui Cristoiu. Acesta s-a referit în special la naționalismul de paradă arătat de cei de la guvernare.

„Aseara, după cum ați observat, doamna candidat (n.r. Elena Lasconi) a venit în ie, ceea ce pentru mine este groaznic. Eu nu suport naționalismul de ițari și căciulă. Iată că reprezentanta USR a venit în ie. (...) Nu poate să pună cineva la îndoială naționalismul meu. Există un naționalism pe care eu nu l-am suportat strident, evident și aseară cea care a avut acest naționalism de paradă a fost reprezentanta USR. Ea a încheiat spunând: „Să fim atenți că Dumnezeu ne vede acțiunile”. Mai înainte a fost domnul Ciolacu care a zis că trebuie să fim cu UE, dar trebuie să fim și cu identitatea națională. După el a venit domnul Bolojan care a încheiat cu Dumnezeu să aibă în pază România”, a susținut Ion Cristoiu.

Bolojan, personajul nepotrivit de la PNL

Jurnalistul Robert Turcescu a spus că Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL, este un personaj încă „necopt” pentru politica mare.

„A calculat greșit când a zis de susținerea lui Lasconi. Putea să facă chestia asta mâine sau azi, nu înainte de alegerile de duminică. A făcut un anunț legat de comasarea comunelor, a anunțat că desființează pensiile militare, că trebuie dați afară 20% dintre bugetari. Sigur, că reforma trebuie făcută, dar nu anunți asta în joia de dinaintea alegerilor parlamentare. Înseamnă că nu înțelegi cum funcționează politica”, a susținut Turcescu.

Cristoiu spune că Bolojan nu ar trebui să rămână în politică. Mai mult, greșeala Partidului Național Liberal a fost schimbarea lui Nicolae Ciucă de la conducere, chiar înainte de alegeri. „Bolojan este un corp străin în partid la aceste alegeri. A fost și o dovadă a mașinăriei partidelor. PSD-ul s-a mobilizat și s-a pus la lucru și a avut chiar un succes”, a transmis Cristoiu.

Opoziția din Parlament

Turcescu a explicat că existența unei opoziții în Parlament, indiferent de cum se așează lucrurile, este un lucru bun și un un câștig foarte mare. În ultimii ani, au stat la conducere aceleași partide pentru că nu au avut pe cineva puternic din punct de vedere democratic ce le poate amenința.

„Va fi o poziție suvernistă gălăgioasă. Când vorbesc de opoziție mi-aș dori să ajungă Georgescu la Cotroceni, dar mă gândesc că președintele are acest atribut la dispoziție și această pârghie de a respinge de la guvernare o lege dacă ea este proastă. S-ar putea să reinventăm democrația și în România”, a adăugat Turcescu.

Întregul podcast poate fi urmărit aici.