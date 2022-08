Analist ungar – Stânga liberală a avut un şoc

„Stânga liberală a avut de-a dreptul un şoc. Imaginea este amestecată: unii au vorbit aprobator, în timp ce alții au continuat să exprime sloganurile deja binecunoscute. Însă, un lucru este cert: Întreaga lume îşi îndreaptă atenţia asupra lui Viktor Orbán, el a devenit un punct de referinţă faţă de care se definesc partidele de stânga şi de dreapta aproape din fiecare ţară”, a declarat Dániel Deák, care a adăugat: Viktor Orbán este cel mai de succes lider conservator, de dreapta, din lume, de aceea stânga globală îl atacă cu atâta forță și de aceea a fost invitat de republicanii americani în Texas ca să susţină un discurs la deschiderea Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC) despre modul în care – în opinia sa – pot avea succes cei de dreapta în lumea de azi. Discursul a avut un succes imens în Statele Unite, mai multe produse de presă de stânga liberală au vorbit apreciator despre premierul ungar, a subliniat Dániel Deák. În opinia analistului, premierul a găsit stilul și tonul potrivit la care rezonează publicul american și a găsit acele puncte comune care leagă comunitățile de dreapta ungară și de peste mări.

Se pot deschide uşi importante pentru Ungaria

„Desigur, pentru o marjă de mişcare geopolitică mai largă este indispensabil ca la alegerile din următorii ani să se producă o întoarcere spre dreapta. Dacă se va întâmpla acest lucru, se vor deschide porți importante pentru Ungaria, cu multe oportunități noi, a afirmat Dániel Deák. Analistul principal al Institutului Secolul XXI consideră că cel mai important mesaj al discursului premierului ungar a fost acela că dreapta trebuie să se solidarizeze. „Iar dacă ne uităm la stânga liberală, putem observa că aceasta își desfășoară activitatea în mod organizat, într-o rețea globală, ceea ce reprezintă un avantaj competitiv serios pentru cei din această tabără. Această rețea de stânga liberală funcționează și la nivelul politicii, presei și lumii științifice, ceea ce îi face să acţioneze destul de coordonat”, a spus analistul, care a amintit că în discursul său, premierul ungar a evidenţiat acele subiecte prin care dreapta ar putea reprezenta o poziţie unitară la nivel global, cum ar fi: sprijinirea familiei, respingerea migrației, consolidarea statelor naționale și opunerea lobby-ului de gen.

O posibilă cotitură spre dreapta

În opinia lui Dániel Deák, și dreapta trebuie să învețe acest lucru, deoarece acesta este singurul mod în care se pot confrunta cu liberalii de stânga, de exemplu, la alegerile pentru Parlamentul European din 2024. În Statele Unite ale Americii, actualul președinte democrat Joe Biden este destul de nepopular, și nici democrații nu stau prea bine. Este posibil ca la alegerile intermediare din noiembrie să se producă o cotitură spre dreapta peste ocean, și există șanse mari ca Trump să devină din nou președintele republican al Statelor Unite la alegerile prezidențiale din 2024, a mai spus analistul ungar.

Conform situației actuale, dar chiar şi după pronosticurile caselor de pariuri, Donald Trump are cele mai mari șanse ca să fie desemnat drept candidatul republican la alegerile prezidenţiale. „În schimb, în Europa dreapta are şanse numai dacă se solidarizează, ceea ce este destul de dificil acum din cauza războiului ruso-ucrainean, dar dacă dreapta va câștiga în Italia, în septembrie, această inițiativă poate primi un nou impuls. Din fericire, 2024 este încă departe, astfel că dreapta europeană mai are timp să se organizeze, a conchis analistul, notează magyarnemzet.hu.

