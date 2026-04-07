Val de somații din partea ANAF în anul 2025. Suma recuperată, în creștere față de cea din 2024

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că în anul 2025 a recuperat, prin executări silite, obligații fiscale de 27,26 miliarde de lei, în creștere față de suma de 21,53 miliarde de lei recuperată în anul 2024.

Potrivit datelor ANAF, anul trecut au fost emise aproximativ 3,2 milioane de somații, mai multe decât în anul 2024, când numărul acestora a fost de aproape trei milioane, acțiunile vizând recuperarea datoriilor de la firme și alte persoane juridice.

Pentru recuperarea creanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală folosește mai multe instrumente legale, printre care se numără:

trimiterea somațiilor de plată;

poprirea conturilor bancare sau a veniturilor;

instituirea sechestrelor pe bunuri.

La finalul anului trecut, pe data de 31 decembrie 2025, contribuabilii mici dețineau cea mai mare pondere a arieratelor, de 51,9%, în creștere față de 44% la finalul anului anterior. Această evoluție indică o vulnerabilitate mai mare a segmentului de afaceri mici în fața obligațiilor fiscale, posibil din cauza dificultăților economice sau a lichidităților reduse.

În același timp, ponderea contribuabililor mijlocii a scăzut la 19,3% în anul 2025, de la 24,9% în anul 2024. O evoluție similară apare și în cazul marilor contribuabili, a căror pondere a coborât la 15,8% în 2025, față de 20,1% în anul precedent.

Persoanele fizice au ajuns la 13% din totalul arieratelor în 2025, în creștere față de 11% în 2024. Această evoluție indică extinderea dificultăților de conformare fiscală și la nivel individual, nu doar în mediul de afaceri.

Schimbările din structura arieratelor arată o presiune mai mare asupra contribuabililor mici și a persoanelor fizice, în timp ce ponderea marilor companii a scăzut.

Executarea silită rămâne unul dintre principalele instrumente prin care statul recuperează veniturile neîncasate, iar aceste măsuri sunt aplicate constant pentru recuperarea datoriilor restante. Procedurile includ poprirea veniturilor și a conturilor bancare, precum și valorificarea bunurilor mobile și imobile ale debitorilor, în funcție de situația fiecărui caz.