Ana Morodan și-a primit pedeapsa. Adio lux și faimă

Contesa Ana Morodan a fost condamnată joi la 1 an, 3 luni şi 10 zile închisoare cu suspendare şi efectuarea a 60 de zile muncă în folosul comunităţii. În martie, influencerița a produs un accident auto. La momentul respectiv, ea avea permisul de conducere suspendat şi era sub influenţa alcoolului şi drogurilor.

Aceasta a primit 10 luni pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice; 6 luni pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi 10 luni pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, potrivit știripesurse.

Ana Morodan, despre problemele cu legea

După ce a fost prinsă de poliție, blondina a avut un mesaj pentru tinerii care o urmăresc. Influencerița le-a recomandat să învețe din greșelile făcute de ea și să aibă grijă de sufletul lor. Aceasta le-a spus că nu trebuie să-i judece pe cei care greșesc, ci să încerce să nu facă la fel. Ea și-a cerut scuze pentru tot și i-a rugat pe fani să îi fie alături în aceste momente dificile.

„Pentru copiii şi tinerii care mă urmăresc şi care visează să fie şi ei influenceri. Nu faceţi ca mine. Să nu vă credeţi mai puternici decât viaţa, să nu va lăsaţi seduşi de celebritate şi să riscaţi totul pentru asta. Să nu va faceţi că zâmbiţi şi că sunteţi fericiţi când nu mai e niciun pic de soare în viaţa voastră. Nu merită. Pentru toţi ceilalţi, am greşit, îmi pare rău că v-am dezamăgit şi sunt recunoscătoare că n-am făcut şi mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită şi fericită. Acum mi-aş dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greşeşte, tot satul vine şi îl mângâie şi îl îmbrăţişează. Ei cred că toţi suntem buni şi avem nevoie mai mult ca oricând de înţelegere şi dragoste umană, atunci când greşim. Fiind blânzi cu cel care a greşit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveţi grijă de mintea şi sufletul vostru”, scria la acea vreme Ana Morodan într-un mesaj pe Facebook.

După cele întâmplate, influencerița a fost aspru criticată de internauți. Ea a pierdut un număr mare de urmăritori, dar și contracte importante. Aceasta a rămas și fără emisiunea pe care o prezenta. În urmă cu ceva vreme, blondina a povestit că s-a apucat de terapie și că încearcă să își repare greșelile.