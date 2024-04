Monden Ana Blandiana are cu totul alt nume. Cum o cheamă, de fapt, pe poetă







Ana Blandiana, fiică de preot, s-a născută în anul 1942, la Timişoara. A absolvit cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii din Cluj, debutând în revista „Tribuna” din Cluj.

În decursul carierei, a fost distinsă cu numeroase premii, printre care Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România (1969), Premiul pentru poezie al Academiei Române (1970), Premiul Internaţional „Gottfried von Herder” (1982), Premiul Internaţional „Vilenica” (2002).

Ana Blandiana are cu totul alt nume. Cum o cheamă, de fapt, pe poetă

Blandiana, pseudonimul Otiliei Valeria Coman, este o luptătoare a libertăţii civice contemporane din România. Așadar, în buletin, poeta are numele Otilia Valeria Coman. Totuși, în perioada comunistă, a fost nevoită să își ascundă numele real, din cauza unei situații din familia sa.

„În primul rând, în afară de faptul că mă cheamă în pașaport Otilia Valeria, toată lumea îmi spune Doina. Am o colecție de nume. Când am întrebat-o pe mama de când a început să mi se spună Doina, nu își amintea, pur și simplu, se pare că tot eu m-am botezat, când eram foarte mică. Blandiana a fost un joc, aveam un joc sui generis de colegi, prin clasa a opta, a noua, am făcut un concurs de pseudonime și Blandiana, satul mamei și numele unui castru roman de pe deal, de deasupra satului, am pus Ana ca rimă la Blandiana și am câștigat concursul de pseudonime”, a explicat poeta.

De ce a fost nevoită să apeleze la acest șiretlic

Ana Blandiana a spus că atunci când trimitea versurile s-a gândit că nu vor fi publicate, asa s-a gândit să le semneze cu Ana Blandiana.

Iar după aceea, când s-a înființat revista „Tribuna”, din Cluj, care era o revistă mai descuiată și am trimis toți versuri acolo, atunci m-am gândit că dacă trimit cu numele meu nu am nicio șansă, deoarece tata era închis și am semnat cu Ana Blandiana, dar nu mi-a folosit la prea mult, pentru că a apărut o poezie, am debutat, dar a apărut și un denunț că sub pseudonimul Ana Blandiana se ascunde fiica unui dușman al poporului”, a spus Ana Blandina.

„Am făcut versuri înainte să știu să scriu”, mărturisește Ana Blandiana, la „Altceva cu Adrian Artene” și-n ciuda opresiunilor regimului comunist, determinarea, talentul, ambiția și verticalitatea poetei au învins.