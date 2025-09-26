Ana Baniciu, amendată de poliție din cauza unui cadou primit de la soț

Artista Ana Baniciu a povestit o întâmplare neobișnuită prin care a trecut recent. Totul a pornit de la un cadou primit de la soțul ei – o trotinetă electrică, pe care cântăreața o folosește aproape zilnic și de care este foarte încântată. „Mi-a dat amendă”, a spus ea.

Însă plăcerea plimbărilor s-a transformat într-o amintire cu totul diferită după ce, într-o noapte, Ana a fost oprită de polițiști și sancționată pentru consum de alcool la ghidon.

Într-o seară care trebuia să fie relaxantă, artista a mers la concertul susținut de Jennifer Lopez. Acolo, spune ea, a băut o singură bere. La final, în loc să ia un taxi, a decis să se întoarcă acasă pe trotinetă, împreună cu prietenii.

„Le-am spus să îmi dea avertisment”

Oamenii legii au verificat grupul din care făcea parte cântăreața. Deși incidentul a avut loc la o oră târzie din noapte, iar traficul era redus, polițiștii au aplicat legea.

Artista a spus că a încercat să explice situația și să obțină un avertisment. „Le-am spus să-mi dea un avertisment, că am copil acasă, mă duc acasă la copilul meu”, a relatat vedeta. Totuși, sancțiunea a rămas valabilă, iar amenda s-a ridicat la 1.200 de lei.

Aceasta a povestit că un prieten din grup a refuzat inițial să sufle în fiolă. În schimb, Ana a acceptat testarea, rezultatul confirmând consumul de alcool, chiar dacă fusese doar o bere.

Deși momentul i-a creat neplăceri la vremea respectivă, artista recunoaște că acum privește întreaga întâmplare cu amuzament și chiar o povestește cu umor. „Fusesem la concert la Jennifer Lopez și am băut o bere. Nu am chemat taxiul și am zis să mergem cu trotinetele. Ne-a oprit și am făcut show”, a mărturisit ea.