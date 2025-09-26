Monden

Ana Baniciu, amendată de poliție din cauza unui cadou primit de la soț

Comentează știrea
Ana Baniciu, amendată de poliție din cauza unui cadou primit de la soțAna. Sursa foto Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Artista Ana Baniciu a povestit o întâmplare neobișnuită prin care a trecut recent. Totul a pornit de la un cadou primit de la soțul ei – o trotinetă electrică, pe care cântăreața o folosește aproape zilnic și de care este foarte încântată. „Mi-a dat amendă”, a spus ea.

Însă plăcerea plimbărilor s-a transformat într-o amintire cu totul diferită după ce, într-o noapte, Ana a fost oprită de polițiști și sancționată pentru consum de alcool la ghidon.

Ana Baniciu a fost amendată

Într-o seară care trebuia să fie relaxantă, artista a mers la concertul susținut de Jennifer Lopez. Acolo, spune ea, a băut o singură bere. La final, în loc să ia un taxi, a decis să se întoarcă acasă pe trotinetă, împreună cu prietenii.

„Mi-a cumpărat soțul eu automobil și anume o trotinetă electrică cu care mă deplasez cu mare mândrie. Nu am voie să beau. M-a prins poliție la filtru și mi-a dat amendă 1.200 de lei pentru că băusem o bere și eu nu știam”, a povestit artista într-un podcast moderat de Horia Brenciu.

Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist
Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist
@ana.baniciu V-am luat cu mine la @JLO #fyp #jloconcert #bucharest ♬ sunet original - Ana Baniciu

„Le-am spus să îmi dea avertisment”

Oamenii legii au verificat grupul din care făcea parte cântăreața. Deși incidentul a avut loc la o oră târzie din noapte, iar traficul era redus, polițiștii au aplicat legea.

Artista a spus că a încercat să explice situația și să obțină un avertisment. „Le-am spus să-mi dea un avertisment, că am copil acasă, mă duc acasă la copilul meu”, a relatat vedeta. Totuși, sancțiunea a rămas valabilă, iar amenda s-a ridicat la 1.200 de lei.

politie

politie / sursa foto: dreamstime.com

Prietenul ei a refuzat să sufle în fiolă

Aceasta a povestit că un prieten din grup a refuzat inițial să sufle în fiolă. În schimb, Ana a acceptat testarea, rezultatul confirmând consumul de alcool, chiar dacă fusese doar o bere.

Deși momentul i-a creat neplăceri la vremea respectivă, artista recunoaște că acum privește întreaga întâmplare cu amuzament și chiar o povestește cu umor. „Fusesem la concert la Jennifer Lopez și am băut o bere. Nu am chemat taxiul și am zis să mergem cu trotinetele. Ne-a oprit și am făcut show”, a mărturisit ea.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
19:14 - Traian Băsescu: Sistemul sanitar, o organizare de tip sovietic. Cifrele pe care nimeni nu le spune

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale