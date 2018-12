Amintirile de pomină ale unui internațional român: „Am ieșit cu echipa într-un pub. La ora 11 seara erau morți toți”

George Țucudean, atacantul echipei CFR Cluj, a povestit o întâmplare trăită în Anglia, în perioada în care evolua pentru Charlton Athletic.





George Țucudean, unul dintre cei mai în formă fotbaliști din Liga I, a vorbit despre apetitul pentru distracție al sportivilor. Vârful, care a evoluat în perioada 2014 - 2016 pentru Charlton Athletic, și-a amintit că a petrecut peste măsură, altăuri de coechipieri, dar nimeni n-a făcut un caz după acel episod.

Cred că din generațiile vechi s-ar fi lăsat jumătate dacă existau telefoanele astea de azi. Scoate unul un telefon și-ți face o poză, indiferent unde ai fi. Ultima oară am fost într-un club în aprilie. Trei zile mi-au trebuit ca să-mi revin! Sunt alții care rezistă. Bine, dacă o ții tot așa, apar accidentările, te doboară oboseala. Am jucat în Anglia. Am ieșit cu echipa într-un pub. La ora 11 seara erau morți toți. Dar nu fac asta zilnic. A doua zi am avut antrenament și nu s-a uitat nimeni urât, totul a fost ca de obicei", a spus Țucudean pentru „Gazeta Sporturilor”.

Veste BOMBA! Liviu Dragnea si-a primit cadoul de Craciun! Liderul PSD scapa de acuzatii

Pagina 1 din 1