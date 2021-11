Amintiri din copilărie cu Alex Velea și iubita sa, Antonia. „În anturajul meu nu erau copii foarte cuminți. Am trăit la periferie”

Alex Velea și Antonia au rememorat amintiri din perioada copilăriei în cadrul emisiunii matinale de la Antena 1. Invitați la „Neatza cu Răzvan și Dani”, cei doi au vorbit despre perioada boemă a vieții, atunci când nu aveau mari griji și erau tineri și neliniștiți.

„Eu am fost cuminte când eram mic. În perioada aceea participam la un concurs de talente, eram în clasa a III-a, am câștigat premiul special al juriului. După 2-3 ani, aveam părul împletit, aveam cercei, un look de copil nebun. În anturajul meu nu erau copii foarte cuminți. Am trăit într-un cartier mărginean, la periferie. Ați auzit cu toții multe povești despre Craiova, multe sunt adevărate”, a spus Alex Velea.

Antonia a plecat cu părinții în Statele Unite ale Americii

„Eu mă pregăteam să plec în State cu părinții mei. La 5 ani am plecat, atunci aveam 4 ani. Nu vorbeam româna perfectă, plecam foarte des cu ai mei în vacanțe”, a povestit și iubita sa, Antonia, în cadrul emisiunii.

Ei au fost întrebați cum se văd peste 28 de ani. Alex Velea a spus că și-ar dori să fie un bunic fericit, alături de partenera lui, iar Antonia își dorește să fie o bunică împlinită, iar familia să fie fericită.

În ceea ce privește relația pe care o are cu Antonia, Alex Velea spunea în cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

„Ne-am luat după ce ne-a spus inima”

„Începuturile relației nu au fost atât de simple. Venim din cupluri nefericite, și eu, și ea. Lumea nu a luat-o ca atare. Ne-au zis ba că i-am stricat eu familia, ba că ea mi-a stricat-o pe a mea, că ne-am creat fericirea pe drama altora, pe nefericea foștilor parteneri. Doar că pe noi nu ne-a interesat asta, ne-am văzut de ale noastre, am stat închiși în casă o perioadă destul de lungă.

Nu ne-am uitat în stânga și în dreapta, nu ne-am ghidat după părerea oamenilor, nici dacă a fost bună, nici dacă a fost rea. Ne-am luat după ce ne-a spus inima. Nu suntem nici primii, nici ultimii care vin din relații care s-au destrămat. Au fost greșeli ale tinereții. Antonia e foarte sensibilă. În cariera noastră avem de-a face cu tot felul de persoane. Orice țărănuș care are un telefon te poate face în fel și chip.”