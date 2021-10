Lidia Buble nu a reușit să-și convingă tatăl: Nu vrea să-l cunoască nici pe noul iubit cubanez. „Trebuie să îmi iau o zi să vă povestesc” FOTO

Lidia Buble a trăit o poveste de dragoste împreună cu Răzvan Simion, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” timp de cinci ani, însă în cele din urmă s-au despărțit. Dacă fostul partener s-a bucurat imediat de o nouă parteneră, Lidia Buble a petrecut câteva luni singură și s-a relaxat.

Dragostea a luat-o însă prin surprindere, după cum chiar vedeta sugerează, iar acum retrăiește fiorii iubirii alături de actorul cubanez Harlys Becerra. Se știe deja că tatăl Lidiei, Viorel Buble, nu a dorit să-l cunoască pe fostul partener al fiicei sale. Se pare, însă, că nici de actualul iubit al vedetei nu este mulțumit, pentru că refuză să dea ochii cu el. Pastorul are mai multe obiecții la adresa bărbatului.

Lidia Buble radiază alături de noul iubit. Tatăl vedetei refuză să-l cunoască: Ce îi reproșează

Lidia Buble radiază de fericire. Vedeta a recunoscut că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actorul cubanez și le-a promis „bublișorilor” că le va povesti cum a luat naștere relația dintre ei. În ciuda acestui lucru, Lidia Buble se pare că nu reușește să-și convingă tatăl să îl cunoască pe noul său iubit.

Viorel Buble nu vede cu ochi buni relația fiicei sale, în primul rând pentru că e străin. Mai mult decât atât, dată fiind poziția sa de lider religios, tatăl Lidiei nu este pregătit să primească în casa sa decât pe bărbatul cu care se va putea stabili concret o dată a căsătoriei. Dorința părintelui este ca artista să își aleagă un soț cu aceeași religie ca a sa și a familiei sale, potrivit surselor impact.ro.

„Dragostea vine când nu te aștepți. Răsare unde nu te aștepți”

Cântăreața a făcut și primele declarații despre relația sa cu actorul Harlys Becerra în cadrul unei sesiuni Q & A de pe Instagram. „Şi eu sunt fericită pentru mine, mulţumesc mult de tot, apreciez. Câte întrebări sunt pe tema asta, deja peste o sută. Primesc şi zilnic mesaje, este foarte lungă povestea (n.r. cu Harlys), trebuie să îmi iau o zi să vă povestesc.

Da, chiar sunt fericită, foarte fericită şi foarte împlinită pe toate planurile. În două-trei cuvinte, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Eu cred că fiecare om merită să fie fericit şi vă doresc să fiţi măcar la fel de fericiţi cum sunt eu. Sunt norocoasă. Pentru mine nu există actori, cântăreţi, vedete, ne-vedete. Fiecare avem un job, o meserie pe care o facem, dar da, este foarte adevărată că dragoste vine când nu te aştepţi şi răsare unde nu te aştepţi”, a spus Lidia Buble pe de Instagram.

Cine e Harlys Becerra, noul iubit al Lidiei Buble

Harlys Becerra s-a născut pe 11 iunie 1984, în Cuba. Bărbatul este înalt și musculos; are o înălțime de 1.82 metri. Actorul este cunoscut pentru aparițiile sale în producții precum: „Vis a vis”, „Bounty Hunters ”, „Rețeaua Cubaneză”, „A opta victimă”. Nu se știe cum a cucerit-o pe cântăreață, dar cert e că Lidia Buble se declară fericită și împlinită.

Între timp, fostul partener al vedetei, Răzvan Simion, se bucură de povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Daliana Răducan. La momentul despărțirii de Lidia Buble, prezentatorul TV a notat: „Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Viață frumoasă, suflețel”.