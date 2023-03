Amintiri de la ultima masă cu Elodia Ghinescu. Mama fostei avocate a povestit totul cu lux de amănunte

Emilia Ghinescu susține că fostul ei ginere era un om care se bucura atunci când vedea că o altă persoană se afla în suferință.

”Sunt foarte mâhnită, cum am fost și acești ani, de când a omorât-o și până acum. El nu a recunoscut și vă spun că nici nu va recunoaște. Acum deja s-a obișnuit cu această treabă. Caracterul lui este de așa natură, așa vedeam eu înainte, se bucura când făcea rău cuiva”, a relatat Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu.

Ultima masă cu Elodia

De asemenea, mama fostei avocate, care a dispărut fără urmă, a mai povestit cum s-a petrecut ultima zi din viața Elodiei.

Emilia Ghinescu a relatat episodul în care fostul său ginere și fiica ei au venit la masă, dar lucrurile nu au decurs normal, din cauza unei stări de nervozitate afișată de Cristian Cioacă.

”Nu mi-a spus prea multe că era așa o fire pentru familia ei. Nu prea îi plăcea să vorbească foarte mult. Bine, mie îmi mai povestea, dar ultima zi în care am vorbit cu ea era cam supărată și el a avut o ieșire nepotrivită. Au venit cu o zi înainte la noi acasă, am servit masa împreună, după care el a plecat într-o cameră și a spus că e foarte obosit și că vrea să se odihnească. A stat acolo până când s-a gândit să plece acasă. Mi-am dat seama că între ei nu este lucru curat, dar am înțeles că de foarte multă vreme exista acest lucru deoarece el avea o amantă în Pitești, o amantă care a venit și la proces. În noaptea când el a omorât-o pe Elodia a venit de acolo”, a mai spus mama Elodiei, pentru dcnews.ro.

De ce nu a fost eliberat Cioacă din penitenciar

Pe data de 21 ianuarie 2023, Cristian Cioacă a cerut la Judecătoria Pitești să îi fie aprobată liberarea condiționată din Penitenciarul Mioveni.

Cioacă a fost condamnat pe data de 19 iunie 2014, la pedeapsa de 16 ani și opt luni de închisoare cu executare.

Tribunalul Argeș i-a respins cererea, în februarie 2023, astfel că fostul polițist rămâne încarcerat.

”În fapt, persoana condamnată Cioacă Constantin Cristian se află în executarea unei pedepse de 16 ani şi 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, profanarea de cadavre sau morminte şi acces ilegal la un sistem informatic. Executarea pedepsei închisorii a început la data de 18.06.2014 şi urmează să expire la data de 02.08.2028,…, petentul executând pedeapsa în regim semideschis”, se arată în sentința Tribunalului Argeș.

Cât timp a fost închis, Cioacă a primit mai multe recompense pentru bună purtare.

Cu toate, judecătorii au apreciat că acesta nu a plătit prejudiciul financiar la care a fost condamnat, drept pentru care au decis să îi respingă cererea.