Americanii sunt în alertă! Strategul nuclear al României a fost internat. E în stare gravă

Spre deosebire de alții, Ana Birchall nu a fost norocoasă iar infecția pe care a contactat-o a trimis-o direct la camera de gardă a unui spital din București.

Ana Birchall avea dureri de cap şi de gât, tuse şi o stare de oboseală, și a decis să meargă la medic pentru a se trata și pentru a evita posibile complicații pulmonare.

”Se pare că deplasarea la Bruxelles a fost ‘darnică’ cu mine şi am căpătat şi eu acest virus nenorocit de COVID. Vă rog foarte mult să aveţi grijă de voi, de cei dragi şi de cei din jur. Eu am fost extrem de atentă şi cu toate acestea tot l-am luat tocmai pentru că este foarte contagios. Sincer, habar nu am de unde m-am procopsit cu el”, a scros Ana Birchall.

Vaccinată și infectată

Ministrul a mai scris că s-a vaccinat pentru e evita complicațiile infectării cu acest virus și că a fost extrem de atentă cu persoanele cu care a intrat în contact.

„Pe lângă spaima trasă ieri când primele teste au ieşit pozitive, azi noapte mi-a fost destul de rău, cu tuse, dureri în gât îngrozitoare, dureri de cap şi urechi şi o stare de oboseală generala. Azi e la fel dar, având în vedere că sunt vaccinată, înţeleg de la doctor că următoarele zile ar trebui să fie mai ok. Sper să fie aşa”, a scris Birchall.

Numită la Nuclearelectrica

La finalul lunii ianuarie 2022, Ana Birchall a fost cooptată în echipa de la Nuclearelectrica, rolul acesteia fiind acela de a promova proiectele strategice.

Printre aceste proiecte strategice, cel mai important este parteneriatul semnat cu Statele Unite ale Americii prin care centrala de la Cernavodă va intra într-un amplu proiect de modernizare.

Acordul considerat unul istoric va pune bazele pentru ca România să utilizeze expertiza și tehnologia SUA cu o echipă multinațională care construiește unitățile de reactor 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă și unitatea de reactorare a reactorului 1.