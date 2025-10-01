Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit

Oktoberfest 2025 a rămas închis astăzi la München, cel puțin până la ora 17:00, după ce autoritățile bavareze au primit o amenințare cu explozibil verificată, și a fost raportat cel puțin un rănit în urma incidentului din nordul orașului, potrivit publicației germane Sueddeutsche Zeitung.

Primarul Münchenului, Dieter Reiter, a declarat că riscul este prea mare pentru a permite deschiderea festivalului și că această măsură este legată de o explozie care a avut loc în nordul orașului dimineață.

„Nu putem să ne asumăm riscul de a permite oamenilor să intre pe Theresienwiese astăzi”, a afirmat Reiter, citat de agenția locală de știri.

Primarul Dieter Reiter a anunțat în plenul Consiliului Local că amenințarea primită este „din păcate atât de concretă încât trebuie să presupunem că este reală”.

Poliția a confirmat că autorul mesajului pare să aibă capacitatea de a manipula explozibili. Drept urmare, accesul pe terenul festivalului a fost restricționat, iar toate persoanele aflate în interior, inclusiv angajați și comercianți, au fost evacuate.

„Se vor lua măsuri suplimentare de protecție”, a transmis poliția printr-un mesaj oficial.

Evenimentul a fost afectat direct de o explozie care a avut loc dimineață în cartierul Lerchenau. Un individ grav rănit, posibil autorul incidentului, a decedat, iar o altă persoană este dată dispărută, fără a reprezenta pericol pentru populație.

Autoritățile au menționat că zona afectată de explozie este încă imposibil de accesat din cauza capcanelor explozive instalate de suspect.

Vizitatorii Oktoberfest au fost informați prin anunțuri repetate în limbile germană și engleză despre închiderea temporară a festivalului.

La intrarea pe Theresienwiese, turiștii au așteptat confuzi, unii alegând să meargă să mănânce sau să se plimbe, fără să se manifeste panică.

Angajații corturilor de bere, precum cei de la Löwenbräu, au fost nevoiți să aștepte instrucțiuni suplimentare înainte de a putea reveni la muncă.

De asemenea, autoritățile locale au implementat verificări riguroase și evacuări parțiale în jurul festivalului.

În contextul acestei amenințări, primarul a precizat că decizia finală privind redeschiderea evenimentului va fi luată la începutul după-amiezii, dar că există posibilitatea ca Oktoberfest să nu fie redeschis deloc în acea zi.

În urma incidentului, organizatorii și autoritățile au început să evalueze măsuri de siguranță mai stricte pentru următoarele zile și pentru edițiile viitoare ale festivalului.

Christian Scharpf, directorul Oktoberfest, a anunțat introducerea unor metode de monitorizare în timp real a fluxului de vizitatori, pentru a evita supraaglomerarea și posibile situații periculoase.

„Trebuie să știm în timp real câți oameni sunt pe teren, nu doar pe baza estimărilor”, a spus Scharpf.

Evenimentul, unul dintre cele mai vizitate din lume, atrage anual sute de mii de turiști, iar orice incident de securitate poate avea efecte economice și de imagine semnificative pentru orașul München.

În context european și global, această situație subliniază importanța gestionării siguranței în marile festivaluri publice, demonstrând cât de vulnerabile pot fi evenimentele de masă în fața amenințărilor teroriste.