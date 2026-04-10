Amenințare pentru Trump: „Nu vei mai fi președinte peste un an. Vei fi ucis”. Ce pune la cale un strateg al Democraților din SUA

Strategul Democraților, James Carville, a prezis că Donald Trump nu va mai fi președinte peste un an, că va fi ucis, și a amenințat cu răzbunarea Democraților pentru acțiunile sale, într-o tiradă pe canalul său „Politicon” de miercuri.

„Spun asta chiar acum. Nu vei fi președinte peste un an. Ești un om prea blând. Ești prea slab. Sprijinul tău se scurge. Vei fi ucis. Oamenii te vor urmări. Și când Democrații vor reveni în funcție în ianuarie, vor ataca corupția. Și vom ști ce vom face”, a spus James Carville.

Carville, un adversar deschis al actualului președinte al SUA, s-a dezlănțuit recent contra lui Trump în mai multe tirade postate pe canalul său de YouTube.

„Vom afla toți banii care au fost duși în direcția greșită și vom avea o procedură legală și vom avea ceea ce numiți o recuperare”, a spus el, argumentând că Democrații vor returna banii cetățenilor americani.

„James Carville este un ratat complet care suferă de o boală severă și incurabilă, cunoscută sub numele de „Sindromul Deranjamentului Trump” (TDS - Trump Derangement Syndrome - n.red.), iar aceasta i-a distrus creierul de mărimea unei alune”, a declarat, în replică, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, pentru Fox News.

Strategul Democraților a vorbit recent și despre motivele pentru care Partidul Democrat rămâne nepopular.

„Motivul pentru care oamenii nu plac Partidul Democrat este același motiv pentru care nu-mi place mie acum: am pierdut. Când câștigi, asta schimbă totul. Oamenii fac parte dintr-un partid politic pentru că vor ca partidul să câștige alegerile. Am pierdut ultimele alegeri. Nu ar trebui să ne placi, bine? Nu ne plac”, a spus el.

El a continuat: „Și publicul este pe bună dreptate dur față de Democrați, așa cum ar trebui să fie. Iar modalitatea de a remedia acest lucru nu este cu un plan în șapte puncte pe care oricum nu îl vei pune în aplicare între acum și 2028, ci este să ieși înainte și să câștigi alegerile. Atunci Democrații vor începe să te placă din nou”, a mai spus Carville.

James Carville l-a atacat pe președinte și a declarat într-un mesaj de Vinerea Mare, la începutul acestei luni că speră că Trump nu va „cârâi” înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

„Nu cârâi la mine. Nu face asta. Pentru că te vreau în viață când ți se vor întâmpla toate astea”, a spus el. Apoi a trecut la o listă rapidă de nemulțumiri față de echipa lui Trump, inclusiv secretarul de Război Pete Hegseth, sugerând că președintele „nu are nicio idee” cum să-și gestioneze administrația.