Sancțiunile au fost acordate pentru că Primaria Capitalei si primariile de sector nu au implementat măsurile pentru combaterea poluării prevăzute în Planul integrat de calitate al aerului.

Ministrul Costel Alexe a precizat că principala cauză a poluării aerului în București este traficul auto, iar primarul general Gabriela Firea nu a luat măsuri pentru a reduce nivelul de poluare.

„Aș vrea să vă spun foarte clar, în momentul de față scrie în Planul integrat de calitate al aerului, asumat de Primăria Generală a Capitalei, că sursa principală pentru poluarea aerului din București o reprezintă traficul auto. Până în acest moment toate aceste măsuri, asumate d ecătre Primăria Generală a Capitalei ș de doamna primar Gabriela Firea, pentru a reduce poluarea aerului în București, sunt zero sau aproape de zero”, a declarat Costel Alexe.

Potrivit acestuia, Planul integrat conține 20 de măsuri concrete din care 6 nu au fost implementate deloc iar altele au ca termen de finalizare 2020, 2021 și 2022. În urma evaluărilor, doar 40% din ceea ce și-a asumat Primăria, ca măsuri de reducere a poluării, au fost operaționalizate și implementate.

„Dacă am avea acest control asupra traficului din București, dacă am avea o salubrizare eficientă a străzilor din București și dacă am avea ș un control mai bun asupra tuturor acestor arderi necontrolate, cu siguranță calitatea aerului din București ar fi mult mai bună”, a afirmat ministrul interimar al Mediului.

Ministrul Mediului Costel Alexe a afirmat că problema poluării din București va fi discutată și în CSAT și că a fost trimisă deja o scrisoare în care se solicită includerea acestei problematici pe agenda discuțiilor. Și primarul general, Gabriela Firea, a anunţat că i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis să introducă situația poluării din Bucureşti pe ordinea de zi a unei şedinţe CSAT.

Te-ar putea interesa și: