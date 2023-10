Amenda neașteptată pentru o femeie care a returnat o carte după 90 de ani

Joanie Morgan, o femeie din Statele Unite, a descoperit o carte împrumutată de la bibliotecă în urmă cu 90 de ani, pe 11 octombrie 1933. Ea făcuse curat în lucrurile tatălui său, după moartea acestuia.

Cartea era un exemplar al lucrării „Youth and Two Other Stories” de Joseph Conrad, publicată în anul 1925.

O femeie a returnat o carte la bibliotecă după 90 de ani

Caroline Cunningham, bibliotecara din Larchmont, a fost contactată în luna septembrie, primind o surpriză neașteptată.

După nouă decenii de la data împrumutului, a primit un apel telefonic privind restituirea unei cărți. Aceasta a fost o situație de-a dreptul neobișnuită, nimeni neputând crede că această carte ar putea reveni în bibliotecă după atâta timp.

Totuși, Joanie nu a scăpat de consecințe. Din cauza întârzierii în returnarea cărții, a fost amendată cu o sumă de cinci dolari.

Cinci dolari amendă pentru întârziere

„Aceasta a fost o surpriză pentru noi, cu siguranță”, a spus Cunningham, despre discuția cu Morgan.

„Atunci când o carte de la bibliotecă nu a fost returnată după 30 de zile, aceasta este considerată „pierdută”, iar patronul este facturat pentru prețul inițial al cărții”, a mai adăugat aceasta.

Cu toate acestea, atunci când cartea este returnată, se revine la amenda maximă, care este de cinci dolari.

„Youth” este o lucrare autobiografică de ficțiune a lui Joseph Conrad publicată pentru prima dată în Blackwood’s Magazine în 1898 și colectată în colecția omonimă Youth, A Narrative, și alte două povești în 1902.

Cartea este o interpretare dramatică a experienței lui Conrad pe vasul Palestine în 1881.

Cartea nu va mai fi împrumutată de bibliotecă

„Acest exemplar va rămâne în afara circulației. Și, probabil, îl va avea doar pentru a-l păstra, pentru că este o poveste amuzantă”, a transmis bibliotecara.

Angajata bibliotecii respective a transformat această situație incredibilă într-un exemplu pozitiv pentru clienții care au întârziat să returneze cărțile.

Ea a subliniat că se confruntă adesea cu situații delicate atunci când vine vorba despre restituirea unor cărți și, de aceea, a fost extrem de surprinsă de gestul Joaniei.

Nu își putea imagina că cineva ar putea să înapoieze o carte după nouă decenii, potrivit nypost.com.