Amber Heard a fost diagnosticată cu tulburare de personalitate histrionică: „Pare a fi un factor predictiv pentru femeile care pun în aplicare violența împotriva partenerului

„Personalitatea este modul de a gândi, de a simți și de a se comporta care face o persoană diferită de ceilalți oameni. Personalitatea unui individ este influențată de experiențe, de mediu (împrejurimi, situații de viață) și de caracteristicile moștenite. Personalitatea unei persoane rămâne de obicei aceeași în timp,” conform Asociației Americane de Psihiatrie.

Tulburările de personalitate

Cineva poate avea o tulburare de personalitate atunci când modul său de „a gândi, a simți și a se comporta” se abate de la așteptările culturale, care provoacă probleme de funcționare în timp, a adăugat Asociația. Există zece tulburări de personalitate, care sunt definite prin afectarea a cel puțin două dintre următoarele domenii: felul în care gândim despre noi înșine, felul în care răspundem emoțional, felul în care relaționăm cu ceilalți sau modul în care ne controlăm comportamentul.

„BPD este un tipar de personalitate de-a lungul vieții de a avea prea multe emoții și de a le gestiona greu. Drept urmare, oamenii folosesc mecanisme de apărare imature care le permit să se comporte în moduri care în cele din urmă duc la a se simți sau a fi abandonați”, a spus dr. Elie G. Aoun, psihiatru de dependență și criminalistică la Universitatea Columbia și membru al consiliului de administrație al Asociației Americane de Psihiatrie.

Unele dintre cele mai frecvente simptome includ: schimbări frecvente și intense ale dispoziției, frica de abandon real sau imaginar, dificultăți în menținerea unor relații personale sănătoase, comportament impulsiv – cum ar fi conducerea nesăbuită, activități sexuale nesigure sau jocuri de noroc și paranoia. Curry, care nu este certificat de consiliu, a spus că BPD este „condus de o teamă subiacentă de abandon”, așa că pacienții cu această tulburare „vor face încercări disperate de a preveni acest lucru”.

Aoun a declarat pentru Fox News că pacienții cu BPD se simt atât de izolați emoțional, încât își pun la îndoială propria existență. Se angajează în comportamente de auto-vătămare, deoarece se simt atât de goale în interior, încât crearea unui tip de durere fizică le permite să-și depășească capacitatea mentală care distrage atenția de la durerea emoțională pe care o simt.

Frica lui Amber Heard

Echipa lui Depp speră că diagnosticul lui Curry va sprijini dovezile audio prezentate anterior în proces, potrivit Time.

Curry a remarcat că BPD „pare a fi, de asemenea, un factor predictiv pentru femeile care pun în aplicare violența împotriva partenerului lor”, Depp declarând că este o victimă a violenței domestice, deoarece Heard l-a lovit de mai multe ori și a aruncat cutii de vopsea și sticle de votcă în el.

Chiar dacă Curry a remarcat că Heard nu a îndeplinit criteriile pentru tulburarea de stres post-traumatic (PTSD), ea a spus: „Doar pentru că cineva nu are PTSD nu înseamnă că nu a fost rănit psihologic. În acest caz, doamna Heard susține că a fost rănită psihologic și că a suferit PTSD din cauza abuzului pe care ea pretinde că l-a suferit din cauza lui Depp.”

Chiar dacă articolul lui Heard nu a menționat-o niciodată numele lui Depp, el o dă în judecată pentru 50 de milioane de dolari la Tribunalul din Fairfax, Virginia pentru „defăimare prin implicare”, deoarece articolul se referă la acuzațiile de abuz domestic pe care Heard le-a făcut atunci când a depus divorțul în 2016.

Heard, totuși, a depus o cerere reconvențională de 100 de milioane de dolari pentru defăimare împotriva avocatei lui Depp, numind-o „mincinoasă”, potrivit Yahoo News. „Scriu asta ca o femeie care trebuia să-mi schimb numărul de telefon săptămânal pentru că primeam amenințări cu moartea. Luni de zile, am părăsit rar apartamentul, iar când am făcut-o, am fost urmărită de drone cu camere și fotografiată pe motociclete și în mașini”, a scris Heard, potrivit Fox News.