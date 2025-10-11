International

Ambasadorul Venezuelei la ONU: Speram ca Mocada să câștige Premiul Nobel pentru Fizică

Comentează știrea
Ambasadorul Venezuelei la ONU: Speram ca Mocada să câștige Premiul Nobel pentru FizicăMaria Corina Machado. Sursa foto: Instagram/ mariacorinamachado
Din cuprinsul articolului

Samuel Moncada, reprezentantul Venezuelei la Națiunile Unite, a declarat că lidera opoziției venezuelene ar fi meritat, de fapt, Premiul Nobel pentru Fizică, nu pentru Pace, potrivit AFP.

„Nu știu care este reacția guvernului meu, dar vă voi spune care este a mea. Speram cu adevărat să câștige Premiul Nobel pentru Fizică, deoarece are aceleași calificări pentru fizică ca și pentru pace. Poate că anul viitor va câștiga Premiul Nobel pentru fizică”, a declarat Moncada pentru presă.

Samuel Moncada

Samuel Moncada. Sursa foto: ONU

Anterior, Moncada făcuse declarații și despre tensiunile dintre SUA și Venezuela, afirmând că, datorită consolidării forțelor militare americane în regiune și „acțiunilor și retoricii beligerante” ale Washingtonului, țara sa se confruntă cu un risc real de atac armat pe termen scurt.

Premiul Nobel pentru Pace pentru opoziția venezueleană

Maria Corina Machado, nevoită să trăiască ascunsă în propria țară, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa împotriva regimului Maduro. Intrată în politică la începutul anilor 2000, militând împotriva lui Hugo Chavez, ea a făcut din căderea regimului chavist cauza vieții sale.

Cortina care a ascuns inimă frântă a unei legende a României
Cortina care a ascuns inimă frântă a unei legende a României
Dubai Marina și Downtown Dubai, două lumi diferite ale luxului. Ce le deosebește
Dubai Marina și Downtown Dubai, două lumi diferite ale luxului. Ce le deosebește

Mamă a trei copii și împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, Machado a dedicat premiul poporului venezuelean și fostului președinte american Donald Trump, subliniind sprijinul său în fața actualului lider Nicolas Maduro. faţa preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:18 - Meciul cu Austria, un test de orgoliu național. Lucescu, iritat înainte de partida așteptată de milioane de fani
15:09 - Klaus Iohannis, obligat de ANAF să plătească pentru reparațiile casei confiscate din Sibiu
15:00 - Primul supercomputer pentru AI din România, lansat prin RO AI Factory
14:51 - Lucescu a anunțat că un mijlocaș al naționalei nu va putea juca în meciul cu Austria
14:43 - Sever Voinescu: Comisia Europeană se ocupă de LGBT, în loc să rezolve problemele reale
14:36 - Curs de psiho-oncologie, recunoscut la nivel european. Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară: O punte dintre suferință și ...

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale