Samuel Moncada, reprezentantul Venezuelei la Națiunile Unite, a declarat că lidera opoziției venezuelene ar fi meritat, de fapt, Premiul Nobel pentru Fizică, nu pentru Pace, potrivit AFP.

„Nu știu care este reacția guvernului meu, dar vă voi spune care este a mea. Speram cu adevărat să câștige Premiul Nobel pentru Fizică, deoarece are aceleași calificări pentru fizică ca și pentru pace. Poate că anul viitor va câștiga Premiul Nobel pentru fizică”, a declarat Moncada pentru presă.

Anterior, Moncada făcuse declarații și despre tensiunile dintre SUA și Venezuela, afirmând că, datorită consolidării forțelor militare americane în regiune și „acțiunilor și retoricii beligerante” ale Washingtonului, țara sa se confruntă cu un risc real de atac armat pe termen scurt.

Maria Corina Machado, nevoită să trăiască ascunsă în propria țară, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa împotriva regimului Maduro. Intrată în politică la începutul anilor 2000, militând împotriva lui Hugo Chavez, ea a făcut din căderea regimului chavist cauza vieții sale.

Mamă a trei copii și împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, Machado a dedicat premiul poporului venezuelean și fostului președinte american Donald Trump, subliniind sprijinul său în fața actualului lider Nicolas Maduro. faţa preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.