EXCLUSIV. Tatăl unui concurent de la Exatlon: „O bacterie la stomac l-a băgat efectiv în perfuzii. Injecții, pastile, antibiotice…”

Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, a vorbit pentru Evenimentul zilei despre Exatlon și fiul său, „Faimosul” Yamato Zaharia. El a dezvăluit faptul că Yamato a fost internat în spital pe durata concursului, iar acum suferă de dureri groaznice de coloană.





”Exatlon nu este un concurs ușor, nu este un concurs de genul campionatelor naționale, europene sau mondiale. Este cu mult mai mult decât atât. Este un reality de supraviețuire, în care foarte mulți abandonează deoarece nu fac față, în principal, presiunii psihice și stresului. Pe de altă parte, este evident că la un concurs sportiv normal ai o alimentație foarte bună și te alimentezi foarte bine, astfel încât poți să poți să concurezi în parametrii optimi. În cazul unui reality-sportiv de genul Exatlon, situația este foarte diferită și te duce foarte departe de acești parametrii optimi. Tocmai această este și esență acestui show. Un astfel de reality-show te aduce într-o stare cât mai joasă a capacităților tale, astfel încât să se vadă cât reziști. Yamato a mai participat, în urmă cu doi ani, la un alt concurs de mare anduranță, organizat de ofițeri din Legiunea Străînă, „Legiunea Străină Fight for you”, pe care l-a și câștigat. În competiția de la care s-a întors acum a rezistat timp de patru luni și s-a întors cu doar cinci zile înainte de final. Chiar dacă Yamato a mai avut și câteva lacune la probele de îndemânare, mă bucur foarte mult că s-a aflat în topul concurenților cu cele mai multe meciuri jucate, peste 150, și a avut și 8 recorduri de traseu, cele mai multe recorduri din echipa Faimosilor, ceea ce spune foarte multe despre pregătirea lui fizică”, spune Amatto.

”Este într-o stare relativ bună, cu o singură excepție, o durere cumplită de coloană, pe care o investigăm acum. Yamato a avut și puțin ghinion. În prima luna a fost perfect. A jucat cele mai multe meciuri dintre toți concurenții Exatlon. A avut mai multe recorduri de traseu. A fost Player of the Day, Player of the Week și Best Player în echipa lui. După care, o bacterie la stomac l-a băgat efectiv în perfuzii. Injecții, pastile, antibiotice, timp de 3-4 săptămâni. După care, slăbit fiind, din săptămâna a șasea, a început să aibă niște probleme la coloana în zona lombară, iar timp de 9 săptămâni a jucat cu această durere permanentă ceea ce spune multe despre caracterul sau, care nu cedează niciodată și lupta întotdeauna până la capăt”, mai spune Amatto despre Yamato Zaharia, fiul său.

Despre Exatlon însă, Amatto Zaharie recunoaște că este, probabil, soluția potrivită pentru a scoate copiii cu nasul din tablete, telefoane și televizor. ”Kanal D face un lucru extraordinar deoarece, dincolo de show-ul în sine care este unul cu adevărat fenomenal, promovează sportul și sportivii. România are foarte mulți campioni despre care, din păcate, publicul larg nu cunoaște prea multe. Exatlon-ul aduce în atenția opiniei publice acești campioni și promovează într-un mod frumos sportul din care aceștia provin. Această mediatizare a sportului și a sportivilor noștri, este extraordinară. Ce poate fi mai frumos decât să vezi persoane de toate vârstele, practicând diverse activități sportive?! Exatlon este un motor extraordinar pentru promovarea practicării sportului. La această ora, în toate școlile, și nu numai, toți copiii se joacă de-a Exatlonul. Ce poate fi mai frumos de atât?!”, a mai explicat Amatto

Vești CUMPLITE! Familia Elenei Udrea nu se astepta sa se intample ASTA! Tocmai dupa ce Înalta Curte a dispus eliberarea fostului ministru

Pagina 1 din 2 12