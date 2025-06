Social Amânare repetată în dosarul accidentului mortal de la Boldurești. Principalul inculpat, Nicanor Ciochină, din nou absent







Republica Moldova. O nouă ședință de judecată în dosarul privind moartea lui Mihăiță Beșliu a fost amânată. Nicanor Ciochină, acuzat că l-a accidentat mortal pe băiat și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici de această dată în fața magistraților. Motivul invocat: prezența la o ședință a Consiliului Electoral Boldurești.

Întrebat de ce clientul său a lipsit, avocatul lui Ciochină a afirmat că participarea la ședința Consiliului a fost prioritară.

„Probabil, s-a dorit ca acesta să nu fie prezent la acea ședință a Consiliului. Cunoscând probabil despre faptul că are ședința preconizată în prezenta cauză penală pentru data de azi, la ora 14:00, au fixat-o pentru azi la ora 13:00”, a declarat Dumitru Buliga.

Acuzat de tergiversare a procesului

Pe de altă parte, procurorii și avocatul familiei lui Mihăiță susțin că aceste absențe repetate sunt neîntemeiate și că se urmărește tergiversarea procesului.

„Eu consider că este o tergiversare. Or, la ședința din 27 mai, ultimul nu a prezentat niciun argument, nici la ședința de astăzi, din care motive nu s-a prezentat la ședință, pentru care fapt a fost și penalizat cu amendă. Am solicitat la fel amendă, de 50 de unități convenționale. Instanța urmează să se pronunțe la ședința din 13 iunie”, a declarat procurorul de caz, Alexandru Butnaru.

Limitări legale și lipsă de măsuri restrictive

Avocatul familiei victimei atrage atenția că legea nu mai permite aplicarea unor măsuri mai dure față de inculpat.

„Cu părere de rău, legea nu permite aplicarea altor măsuri mai dure, pentru că au expirat toate termenele de aplicare a arestului, a arestului la domiciliu. Câte ședințe ar putea să mai absenteze inculpatul Ciochină nu este clar”, a afirmat Dorin Podlisnic, avocatul părții vătămate.

Nicanor Ciochină spune că, dacă vor fi anulate alegerile din comuna Boldurești, Nisporeni, se va adresa la CEDO.

„Cazul acesta va ajunge obligatoriu la CEDO, dacă vor fi anulate alegerile. Și nu pentru că mă țin de mandat, ci pentru că nu trebuie să fie bătaie de joc de sat. Două luni de zile și-au bătut joc de acest sat. Cu Andoni, cu televiziuni. Aceasta a fost campanie electorală?”, a spus Ciochină, în cadrul ședinței CEC.

Un proces cu multe amânări

Dosarul în care Ciochină este acuzat de omor a ajuns în instanță în iunie 2024. De atunci, mai multe ședințe au fost amânate, fie din lipsa inculpatului, fie a martorilor sau avocaților.

Potrivit rechizitoriului, în seara de 19 februarie 2024, Nicanor Ciochină l-ar fi accidentat mortal pe Mihăiță Beșliu și ar fi fugit de la fața locului. Ulterior, a încercat să ascundă urmele faptei și să evite ancheta.

Ministerul Justiției a catalogat situația drept „îngrijorătoare” în contextul realegerii lui Ciochină ca primar al comunei Boldurești, în pofida acuzațiilor. Instituția a cerut o „examinare responsabilă și fără întârzieri” a cauzei.

Protest în fața sediului Ministerului Justiției

Mai multe persoane au protestat în data de 9 iunie în fața sediului Ministerului Justiției, exprimându-și solidaritatea cu Raisa Ciurel, mama băiatului care și-a pierdut viața în tragicul accident de la Boldurești. Protestatarii au cerut dreptate și o anchetă transparentă, acuzând autoritățile de lipsă de acțiune în fața unui caz care a zguduit opinia publică.

Oamenii spun că este revoltător ca o persoană acuzată de omor să ajungă din nou în funcția de primar. De cealaltă parte, responsabilii ministerului spun că nu este de competența lor să intervină în acest caz, dosarul fiind în continuare pe rolul instanțelor de judecată.

A lovit mortal un copil și a dat bir cu fugiții

Tragicul accident a avut loc în seara zilei de duminică, 19 februarie 2024. Potrivit Poliției, primarul localității Nicanor Ciochină, care se afla la volan și, care anterior a fost și șef al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, a fugit de la fața locului. Mai mult de atât, a încercat să se eschiveze de la pedeapsă și să-i ducă în eroare pe oamenii legii, fiind ajutat și de un complice, un medic stomatolog.

Primarul a montat numerele de înmatriculare ale automobilului de serviciu cu care a provocat accidentul pe o altă mașină de marcă identică. Ulterior, a înscenat chiar și un alt accident rutier, în încercarea de a ascunde toate urmele. Totuși, în această dimineață, oamenii legii au reușit să-l rețină.