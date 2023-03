Amalia Năstase a reluat lupta cu kilogramele. „Ne întoarcem la tradiții”

„Eu încerc să țin acum și post și dietă. Adică să nu mănânc dulciuri, carbohidrați prea mult. Încerc! Nu sunt perfectă, dar încerc! Încerc să mai slăbesc. Nu se întreabă o femeie câte kilograme are și nici ce vârstă are. O să văd cât mai vreau să slăbesc”, a precizat Amalia Năstase. Fosta soție a lui Ilie Năstase ține post negru vinerea, adică nu bea decât apă. „Ați auzit de foarte multe diete cu intermitent fasting sau cu fasting. Fasting înseamnă post. Și uite cum ne întoarcem noi la tradiții de fapt. Fastingul înseamnă post negru, nu mănânci nimic. Putem ține vinerea post negru.

Amalia Năstase se luptă ca să dea jos din kilograme

Fastingul e post negru, cumva ce ni se pare nouă că e nou azi, dar vine, de fapt, din tradiție. În post, nu mai mănânci așa de multe toxine, nu mai mănânci carne. E bine să ții postul pentru că e făcut pentru sănătatea omului și spirituală, și fizică. Cine ține intermitent fasting cum trebuie nu are cum să nu slăbească. Cine nu slăbește a mai gustat ceva. Vedetele nu sunt doctori, vedetele sunt oameni ca toți oamenii, iar, dacă te uiți la ce spun nutriționiștii ei îți explică care anume sunt beneficiile acestui post negru. Slăbitul este unul dintre beneficii, dar sunt foarte multe alte beneficii și anume se regenerează celula, pentru că are timp s-o facă, digestia are timp să se liniștească și să repornească cum trebuie, microbiomul nostru din intestine se reface”, a spus vedeta pentru o publicație online.

„Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață. Și am început să mă ocup de ce îmi place mie să fac în viață. Evident, nici nu mă îndop, dar nici nu mai stau să număr cântarul. Mănânc fără pâine, dar când am chef mănânc și dulciuri. Am fost la Paris și am mâncat și croissante. În America mănâc cupcakes. În decembrie am fost la un congres de anti-aging. Când plec undeva și e mâncare bună, mănânc chiar și fast food, dar când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată’, a conchis Amlia Năstase.