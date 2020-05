Am pierdut bătălia cu Oculta Mondială. Era deghizată în femeie-paznic la „Mega”

Am fost dimineață la cumpărături. După târguielile prin piața-piață, adică de la țărani, am intrat și într-un magazin d-ăsta mare. La ușă, așa cum așteptam cu mare emoție civică, am fost termo-scanat! Cum ar veni, mi-am pierdut inocența!