Lipsit de egoism cum mă știu, m-am gîndit să nu țin pentru mine descoperirile de lectură și să le aduc în fața cititorilor mei. Sub acest semn am înființat rubrica Am citit, am citat. Sînt reproduse citate care mi-au atras atenția, însoțite de scurtele mele comentarii.

Într-un comentariu dedicat alegerilor prezidențiale, Dan Andronic evidențiază rolul tot mai mare al diversiunilor în campaniile electorale din ultimii ani. Una dintre aceste diversiuni a fost Diaspora nu e lăsată să voteze! meșterită de Servicii pentru victoria lui Klaus Iohannis în 2014 fără ca acesta să-și asume alt efort decît acela de a sta spînzurat pe peretele campaniei pe post de portret cu natură moartă. Plecînd de aici, Dan Andronic trece în revistă diversiunile regizate deja în această campaniei electorală, ultima fiind Filmulețul de la Colectiv sărit din sertare direct în brațele lui Cătălin Tolontan: „Peste două duminici vom merge la vot. Pentru turul întîi al alegerilor prezidențiale. Un moment care este marcat de emoții, de dorința de a alege un om politic care să fie campionul unei generații. La o asemenea miză și diversiunile sînt pe măsură. Cred că ne-am obișnuit prea mult cu adrenalina dată de combinațiile politice obscure, menite să arunce în aer votul oamenilor. Mai ales atunci cînd vine vorba despre alegerile prezidențiale. (…)

Poate că ultima confruntare dintre prezidențiabili, cea din 2014, nu a avut parte de un asemenea moment spectaculos între Klaus Iohannis și Victor Ponta, dar bătălia s-a dus tot în afara votului real. A fost momentul în care s-a văzut forța rețelelor sociale, dublată de televiziuni. Indignarea privind modul în care au fost organizate alegerile în diaspora a dus la prăbușirea oricăror șanse de alegere pentru fostul premier și înscăunarea lui Klaus Iohannis. (…)

Ultima zvîcnire a fost publicarea filmului cu intervenția de la «Colectiv». După 4 ani de la eveniment, în campanie electorală, de către un ziarist care a mai folosit pentru detonarea unor bombe de presă cu iz de diversiune. Pare că avem toate ingredientele necesare unui scenariu pe care l-am mai trăit, nu-i așa?

Așa că au înflorit toate ipotezele. De la tentativă de spoliere a statului, pînă la reacția rezerviștilor SRI trecuți pe linie moartă, dar care vor să arate că încă mai contează, s-au construit toate răspunsurile. Este greu de spus la acest moment cui îi folosește o asemenea înregistrare.

Poate că este vizat Klaus Iohannis, într-un ultim efort al USR să răspundă coerent la prăbușirea lui Dan Barna. Cum? Prin activarea diasporei pe baza sentimentelor #colectiv și #rezist, pentru că nu trebuie să uităm că în străinătate se votează timp de trei zile, ceea ce poate însemna sute de mii de voturi. Care se vor împărți între cei doi, restul candidaților fiind marginali în preferințele românilor plecați în străinătate. Deci este USR în spate? Probabil, mai ales că un indiciu în acest sens este oferit chiar de către Cătălin Tolontan, într-un articol «explicativ» în care sînt citate surse care au participat la guvernarea Cioloș. Partenerul politic al lui Dan Barna.

Poate că este vizat Victor Ponta, așa cum sugerează Ion Cristoiu. Așa cum spuneam, am învățat în atîtea campanii electorale că o asemenea operațiune nu este rodul hazardului, dar rezultatele pot fi altele decît cele estimate inițial.

Aceeași experiență mă face însă să fiu circumspect și să spun: Dar dacă încă nu a venit adevărata diversiune? (Dan Andronic, Diversiunea care va arunca în aer campania electorală la prezidențiale Evenimentul zilei, 27 octombrie 2019)

Diversiunile au rolul de a crea emoțiile care înlocuiesc luptele electorale propriu zise. Diversiunea Diaspora a fost pusă la cale pentru a crea emoția cerută de victoria lui Klaus Iohannis.

Diversiunea Colectiv din 2015 a creat emoția pentru debarcarea Guvernului Ponta și instalarea Guvernului Meu unu. Da, și eu cred că n-a venit încă adevărata diversiune. Că va veni sînt mai mult decît sigur dacă mă gîndesc la Operațiunea Să-l votăm pe Klaus Iohannis fără a-l trezi din somn! Inițiată de generalii din Clientela cu epoleți de la Cotroceni. Ca și alte diversiuni, va fi una costisitoare pentru noi, ceilalți, care nu ne adăpăm din țevile venite de la Președinție. Amploarea ei va depinde de siguranța dată de primul tur lui Klaus Iohannis că va cîștiga al doilea tur fără să se trezească din somn. De aceea, să ne rugăm la Dumnezeu ca Klaus Iohannis să stea bine după primul tur! Altfel ne așteaptă o diversiune mult mai mare și mai ticăloasă decît Tragedia de la Colectiv.

*

Despre tranzacția prin care ProTv a intrat în posesia unui miliardar ceh, Cozmin Gușă e reprodus pe site-ul Realitatea net cu un amplu comentariu. Citez din el:

„Această tranzacție spune multe despre cît de inteligenți sînt unii și despre cît de proști sîntem noi. Haideți să vă spun ce s-a întîmplat în mass media românească. Patronii au fost prigoniți, despre ei vorbesc. Au fost vînați, o mare parte dintre ei au fost încarcerați, unii au și murit, cum este și Dinu Patriciu. Practic, a fost o prigoană împotriva patronilor români de mass-media tocmai pentru ca influența asupra publicului românesc să fie în mîinile altora și ăsta nu este un scenariu iluzoriu. (…)

Patronii români, fiind vînați și ajungînd în dificultate, au fost înlocuiți de alții. Europa FM a fost cumpărat, de cine credeți? Tot de către un ceh, un alt miliardar ceh. Acum, faptul că au intrat și pe piața de televiziune, achiziționînd cel mai important difuzor TV, PRO TV, ne arată nouă o opțiune extrem de clară a cehilor asupra pieței de influențare mass media din România. (…)

Sigur că le urăm succes, îi felicităm pentru tranzacție, dar trebuie să ne gîndim cît de slab a fost statul român, care și-a măcelarit patronii din mass media, după modelul celor din fotbal. Dar fotbalul nu este atît de important ca mass media. Și s-a lăsat loc unor achiziții doar străine pe piața românească de mass media.” (Cosmin Gușă, Realitatea net, 28 octombrie 2019).

Cosmin Gușă face o radiografie corectă a stării de fapt a presei din România de azi. Asemenea celor mai multe domenii ale vieții social- economice, domeniul presei e cumpărat pas cu pas de trusturile străine. De regulă sînt trusturi nemțești sau franțuzești sau americane care-și permit asta. Surpriza vine de la pătrunderea pe piața media de la noi a unor miliardari cehi. Am precizat, pe piața media, deoarece prezența unor firme din fostele țări comuniste pe piața noastră nu mai e de mult o surpriză. Normal ar fi fost ca și noi, românii, să fi avut capitaliștii de anvergura internațională a celor cehi sau polonezi sau unguri, ca să dau doar cîteva exemple.

N-avem așa ceva, deoarece în cele trei mandate ale lui Traian Băsescu (ultimul a fost mandatul lui Klaus Iohannis, o prelungire a președinției lui Traian Băsescu) Binomul SRI-DNA a distrus capitalismul românesc. Asta deoarece nimic nu deranjează mai mult pe sergenții mesianici ahtiați de putere și bani decît un capitalism autentic. Un capitalism care creează și întreține capitaliști autohtoni puternici. Aceștia nu sînt dispuși să asculte ordinele imbecile ale unui general din instituțiile de forță. Și pentru ca generalii să fie ăi mai tari și mai mari din țara asta, a fost distrus capitalismul din România.

Cum să admită generalii existența unor trusturi românești de presă puternice? Dacă ar exista așa ceva cine ar mai publica textele agramate trimise unităților militare din presă prin poșta electornică, și ea militarizată? Așa că locul trusturilor puternice de presă a fost luat de site-uri, bloguri, conturi pe Facebook, finanțate pe sub mînă, dar din bugetul de stat, de generalii din Sistem.

Te-ar putea interesa și: