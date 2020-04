Sunt mai protejați românii născuți înainte de Revoluție decât alți oameni în fața Covid-19? Beneficiază ei de protecție grație vaccinurilor care se făceau în urmă cu treizeci de ani?

Pentru a afla răspunsul la această întrebare am contactat un specialist, mai exact pe medicul hematolog Mihaela Andreescu de la Spitalul Colentina din București.

Aceasta ne-a oferit explicații: „E adevărat că la noi sunt mult mai puține decese cauzate de Covid-19. La fel cum este adevărat că sunt anumite populații care prezintă un risc procoagulant crescut. Italienii, de exemplu. Fac, pe fond genetic probabil, mai repede tromboze, cheaguri de sânge care, coroborate cu alte afecțiuni, complică mult starea de sănătate, conducând chiar la moarte”.

„Depinde mult de fenotipul fiecăruia”

Mai mult: „Bine, și-n cazul gripelor, sunt organisme care se apără mai bine și altele care se apără mai puțin bine. Depinde mult de fenotipul fiecăruia.

E posibil ca fenotipul nostru, al românilor, să ne protejeze mai bine în fața virusului. Dar nu pot spune că este o teorie cu bază științifică. Este doar o supoziție”.

Revenind la vaccinurile pe care românii le făceau pe timpul lui Ceaușescu, hematoloaga Mihaela Andreescu a comentat, în exclusivitate pentru evz.ro:

„Nu cred că există vreo legătură între numărul de decese de astăzi și acele vaccinuri. Mai degrabă altele sunt explicațiile. Stăm cât de cât bine pentru că am luat totul din timp, am acordat importanța cuvenită prevenției. Iar românii au răspuns chiar bine, au stat acasă, au purtat măști, au respectat indicațiile autorităților. Am fost disciplinați, ceea ce-i mare lucru”.

Stați acasă!

La final, un îndemn: „Pentru a trece cât mai repede peste această situație, mai bine să ne concentrăm în continuare la ce avem de făcut, să nu ieșim din case decât atunci când e musai nevoie, să respectăm regulile, să conștientizăm că prin prevenție nu sufocăm, nu dăm peste cap sistemul sanitar. Doar așa ne va fi bine”.

