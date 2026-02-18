Politica

Altercație în Senatul României, după ce un parlamentar și-a filmat colegii din PSD

Altercație în Senatul României, după ce un parlamentar și-a filmat colegii din PSDSenatul României. Sursă foto: Facebook
Un episod tensionat a tulburat ședința din Senat, după ce un senator din grupul Pace-Întâi România a început să îi filmeze pe parlamentarii PSD aflați în bănci. Inițiativa sa a provocat reacții imediate din partea social-democraților, iar climatul din sală s-a deteriorat rapid.

În doar câteva momente, schimbul de acuzații dintre senatorul Opoziției, Liviu Fodoca, și mai mulți aleși ai PSD a depășit nivelul unor simple replici contradictorii, degenerând într-o altercație care a amplificat tensiunea din plen.

Altercație în Senat, după ce un parlamentar și-a filmat colegii din PSD

Momentul tensionat a avut loc chiar în timpul dezbaterilor, când Liviu Fodoca îi filma cu telefonul mobil pe parlamentarii social-democrați aflați în sală. În timp ce o înregistra pe senatoarea PSD Victoria Stoiciu, intervenția senatorului PSD Ionel Floroiu a întrerupt filmarea, iar între cei doi a izbucnit un schimb de replici pe un ton ridicat.

Ulterior, Victoria Stoiciu a declarat la Antena 3 că, din punctul său de vedere, acțiunea senatorului din Opoziție a încălcat în mod clar regulamentul Senatului. Ea a explicat că i-a atras atenția în legătură cu acest aspect, iar din acel moment situația a degenerat.

„Poţi să filmezi stând în banca ta, asta spune regulamentul. Nu mergi pe la colegi, le bagi telefonul în faţă şi-i filmezi. Este clar împotriva regulamentului. Şi asta făcea acest coleg din Fodoca, care este senator, care, în loc să muncească, să voteze, să asculte dezbaterile, umbla să agreseze colegii. Şi m-am dus la el, m-am ridicat şi i-am spus fie să părăsească sala, fie să se aşeze în bancă şi să muncească, pentru că este plătit degeaba de bugetul statului român ca să facă circ”, a arătat senatoarea PSD.

Scandal Senat

Scandal Senat. Sursă foto: Captură video

Astfel de episoade nu ar fi izolate în Senat

Victoria Stoiciu a susținut că astfel de episoade nu sunt izolate și a calificat situația drept inadmisibilă. Potrivit acesteia, comportamentul unor parlamentari ai Opoziției afectează desfășurarea normală a lucrărilor din plen.

„Este absolut inacceptabil cum aceşti oameni încalcă regulamentul în mod repetat şi transformă plenul Senatului într-un loc pentru circ”.

Sesizare anunțată la Biroul Permanent

În urma incidentului din plen, senatoarea PSD a anunțat că intenționează să depună o sesizare la Biroul Permanent al Senatului, considerând că regulamentul a fost încălcat în mod repetat. Ea a transmis că nu este prima dată când se confruntă cu astfel de situații, însă de această dată a apreciat că s-a depășit orice limită de toleranță. În opinia sa, nu mai poate fi acceptată o atitudine pe care o vede ca o formă de batjocură la adresa instituției și a regulilor care guvernează activitatea parlamentară.

La rândul său, senatorul PSD Ionel Floroiu a explicat că a intervenit în momentul în care a considerat că colega sa era agresată de parlamentarul din Opoziție. El a susținut că reacția sa a avut drept scop să oprească escaladarea conflictului și să o apere pe Victoria Stoiciu, în contextul în care tensiunile din sală crescuseră rapid și atmosfera devenise tot mai încordată.

