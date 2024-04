Justitie Alte privilegii pentru bugetari. Grefierii, îndemnați să ceară bani de ochelari







Angajaţii ÎCCJ pot beneficia de decontarea ochelarilor de vedere sau a lentilelor de contact. Sindicatul Dicasterial îi îndeamnă pe grefieri să facă demersurile necesare pentru a beneficia de acest sprijin. Pentru a beneficia de suma respectivă, angajații din acest domeniu trebuie să îndeplinească o anumită condiție.

Sindicatul Dicasterial îi îndeamnă pe grefieri să continue demersurile

În conformitate cu Legea privind siguranța și securitatea în muncă, angajații ÎCCJ vor fi compensați pentru ochelarii de vedere sau lentilele de contact, în baza prescripției medicului. Sindicatul Sindicatul Dicasterial îi îndeamnă pe grefieri să facă demersurile necesare pentru primirea acestui sprijin de la stat.

„Atât CJUE, cât și instanțele naționale au decis că decontul ochelarilor de vedere / lentilelor de contact trebuie să se efectueze de angajator fără niciun cost în sarcina salariatului”.

Recent, președinta ICCJ Corina Corbu a emis Ordinul 128/2024, care a limitat la 3.000 de lei deconturile pentru ochelarii judecătorilor și grefierilor.

Scandal în Justiție

Sindicatul National al Grefei Judiciare (SNGJ) Dicasterial susține că decizia președinte ÎCCJ nu rezolvă problema grefierilor, care ar putea beneficia de același drept. Ordinul a ajuns deja la toate curțile de apel din țară.

Sindicatul coordonat de grefierul Cătălin Traistaru îi îndeamnă pe grefieri să continue litigiile în acest sens. Reprezentanții acestuia spun că decizia CJUE din 22 decembrie 2022 prevede ca sumele să decontate integral, indiferent de nivelul lor, fără a putea fi plafonate conform ordinului Corinei Corbu.

Sprijin pentru magistrați și grefieri

Ordinul ÎCCJ prevede ca sumele maxime acordate pentru plata ochelarilor de vedere să nu depășească 3000 de lei. Concret, 500 de lei sunt decontați pentru rame, iar 2500 de lei pentru lentilele de ochelari. De asemenea, consultațiile şi manopera ar putea fi decontate.

„Obiectivul articolului 9 alineatele (3) si (4) din Directiva 90/270, in masura in care urmareste sa asigure ca lucratorii primesc, fara nicio sarcina financiara, aparate de corectie speciale in caz de necesitate, poate fi atins fie direct, prin furnizarea unui astfel de aparat de catre angajator lucratorului in cauza, fie indirect, prin rambursarea costului acestui aparat de catre angajator.”, conform ÎCCJ.

Reprezentanții Sinsicatului Dicasterial spun că mulți angajați din domeniu ar nevoiți să achite bani din buzunarul propriu.