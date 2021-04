Zeci de pacienți, bătrâni, operați, cu trupurile chinuite de dureri de care erau prinse branule și drene, au fost scoși brutal în stradă la un ordin cinic. Și asta, vezi Doamne, pentru că Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor, din Capitală, trebuia transformat peste noapte în unitate COVID-19.

Așa cum ne-au obișnuit, politicienii zilei caută vinovați pentru operațiunea nocturnă, dar nu printre ei. Între timp, pacienții care au îndurat umilinețele acelui transfer, oameni ale căror vieți au fost puse într-un real pericol, își strigă durerile. Și încearcă să înțeleagă ce li s-a întâmplat.

După ce ieri v-am relatat povestea transferului nocturn văzut prin ochii unei femei bolnave de cancer osos, operată, astăzi Evenimentul zilei vă prezintă indignarea altui pacient.

Useristul Voiculescu despre transfer: un scandal mediatic

Măsura de a scoate în stradă, în miez de noapte, peste o sută de pacienți ai Spitalului ”Foișor” este privită de Vlad Voiculescu, userisitul din vârful ”Sănătății”, ca un ”scandal mediatic”. Unul ca oricare altul. Nu ca o acțiune brutală, cinică, îndreptată împotriva unor oameni suferinzi care aveau nevoie de îngrijiri medicale după complicatele intervenții chirurgicale suferite.

Cel care acum se ține de scaun rânjind sfidător, cu ajutorul colegilor de partid, în fața suferinței pacienților batjocoriți, se bate cu pumnul în piept că ar fi vorbit cu fiecare dintre acei bolnavi. Și că, ”doar cu o excepție”, toți pacienții aruncați în stradă sunt impresionați de faptul că la ”Foișor” sunt acum tratați, bolnavi de coronavirus.

”Este o minciună că ministrul i-a sunat pe toți. Mama a primit doar un sms să se ducă la Agrippa, dacă are nevoie”

”Pe mama nu a sunat-o nimeni. Este o minciună că ministrul i-a sunat pe toți. O altă minciună, ca multe altele…Mama a primit doar un sms în care i se recomandă că, dacă are nevoie de îngrijiri medicale, de tratament ortopedic, să se ducă la Agrippa (n.r. Spitalul Clinic de Urgență prof.dr. Agrippa Ionescu, din Capitală). Asta e grija față de omul care a plătit o viață taxe la stat și contribuții la ”Sănătate”. Îl dai afară din spital și îl trimiți la ce spital vrei tu cu un sms?”, ne-a spus, indignată, ruda unei paciente aruncată în stradă în timpul operațiunii de evacuare de la ”Foișor”.

Nici Poliția nu face razii în miez ce nopate. Dar bolnavii operați pot fi evacuați din spital!

Un alt pacient care s-a aflat în ”lotul” evacuat ca în timpuri de război din calea cotropitorilor, este și Dumitru B., un bărbat în vârstă de 74 de ani. Omul fusese operat la umăr cu doar o zi înainte ca cinicul ordin al mai-marilor din ”Sănătate” să fie pus în practică în miez de noapte. La o oră când nici Poliția, nici Parchetul nu fac percheziții și nu intră în casele interlopilor. Dar, pacienții de la ”Foișor au fost, pare-se, mai periculoși decât orice bandit.

”Am trăit s-o văd și pe asta la 74 de ani! Absurditatea kafkiană a pălit în fața ordinelor date de Vlad Voiculescu. Am fost operat joi, 08 aprilie 2021 la umărul drept unde mi s-a implantat în os o ancoră de care au fost cusuți mușchii rupți. Am fost transferat la Terapie Intensivă unde am fost îngrijit impecabil cu perfuzii permanente, cu săruri și calmante, mai ales după ora 17.00 când durerile crunte nu au cedat nici cu două injecții cu morfină. Noaptea a trecut greu, cu alte calmanate, urmând ca după ora opt dimineața să primesc o altă injecție cu morfină”, explică bărbatul într-o postare pe facebook care era starea sănătății sale post-operatorii și chinurile prin care trecea.

Drepturile pacientului la un tratament complet au fost încălcate

Momentul evacuării brutale, acțiune cinică numită de încă ministrul Voiculescu ”scandal mediatic”, l-a găsit pe Dumitru B. în Secția ATI. De unde a fost scos cu perfuzii la mâini și cu dureri puternice, dar după ce asistanta a fost obligată să-i întrerupă tratamentul.

”Am fost evacuat cu perfuzia după mine, iar salon mă aștepta biletul de ieșire. Amețit și cu dureri groaznice am fost îmbrăcat și evacuat din spital. Nici acum nu pot realiza fazele absurde prin care am trecut. Nu mi s-au dat medicamente de ameliorarea durerii, ci doar o rețetă de zece pastile de Aflamil. Îi înțeleg pe medici și pe alte cadre medicale că au executat ordine ”de sus încălcând drepturile pacientului la un tratament complet. Nici la control nu mai pot merge acolo”, a povestit bărbatul pe aceeași rețea de socializare.

Din păcate Dumitru B. nu a putut fi contactat pentru a ne oferi mai multe amănunte, dar și pentru a confirma personal povestea de pe facebook pentru că nu a răspuns mesajeor pe care Evenimentul zilei i le-a lăsat. A intrat însă prin telefon la un post de televiziune și a declarat că a fost sunat de o doamnă de la Ministerul Sănătăți care a vrut să-i transmită scuze din partea ministrului Vlad Voiculescu. Și-a exprimat indignarea față de ministru și de acțiunea pe care a aprobat-o, sperând ca doamna să-i transmită măcar o parte din cele spuse.