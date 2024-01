Alina Laufer, mărturisiri despre trecutul amoros. Cum a trecut peste divorțul de Jorge

Alina Laufer, la mai bine de 12 ani după ce a divorțat de Jorge face dezvăluiri neașteptate despre cel care i-a fost soț pentru aproape cinci ani. Acum, vedeta duce o viața lipsită de griji alături de Ilan Laufer, un afacerist prolific. Dar acest lucru nu a împiedicat-o să vorbească despre greșelile trecutului.

Alina Laufer este căsătorită cu actualul ei soț de mai bine de zece ani. Sunt fericiți împreună, iar cei doi gemeni în vârstă de aproape trei ani, Davina și Nathaniel contribuie din plin la fericirea cuplului Laufer. Dar, Alina mai are o fată din mariajul de cinci cu Jorge, de care s-a despărțit în 2012.

După separarea de Jorge, Alina Laufer a continuat să spere că-și va reface viața. Și bine a făcut, căci l-a întâlnit pe Ilan, actualul partener care o face fericită. Cât despre erorile din trecut, Alina le-a trecut la categoria experiență de viață. Așa că nu s-a sfiit să facă dezvăluiri despre concurentul de la Surviror, chiar dacă s-au scurs mai bine de 10 ani de când au divorțat.

„Eu zic că nu poți să nu îi dai o șansă iubirii atunci când ești un anumit tip de persoană! Mie îmi place să iubesc, iubesc viața, îmi iubesc familia, soțul, copiii și ceea ce fac! Contează ce gen de persoană ești! Dacă ești mai pesimist sau supărat pe viață, atunci este normal că nu există loc în viața ta de iubire!

Niciuna, nu am avut! (n.r. frici) În general nu sunt speriată! Din contră, am considerat că am de unde să învăț, adică din greșelile trecutului, să nu le mai repet în viitor! Am considerat că a doua oară o să fie și mai bine! Sunt foarte încrezătoare, niciodată nu văd jumătatea goală a paharului.

În niciun caz nu mi-a fost frică să mai intru într-o nouă relație. Mi se pare că orice eșec în viață este menit să te învețe ceva! Atunci, te consideri mai înțelept după și chiar așa a fost! M-am maturizat foarte mult după divorț, am privit lucrurile altfel! Mi-a folosit totul în căsnicia care a urmat.”, a declarat Alina.