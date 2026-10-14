Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, estimează că viitorul Guvern condus de Luca Niculescu va obține voturile necesare în Parlament, indiferent de partidele care vor participa efectiv la guvernare. În opinia sa, teama parlamentarilor de a-și pierde mandatele va cântări mai mult decât disputele dintre formațiunile politice, iar alegerile anticipate nu reprezintă o opțiune dorită de majoritatea partidelor.

Tișe consideră că actuala criză politică se va încheia temporar prin instalarea unui nou Executiv, însă neîncrederea populației în clasa politică va continua.

Liberalul afirmă că disputele dintre partide au agravat situația țării, în timp ce reprezentanții formațiunilor politice încearcă să își protejeze pozițiile și șansele de a obține noi mandate.

„Jocurile de putere făcute de partide au adus țara în colaps, în pragul dezastrului, iar acestea riscă să nu mai intre în Parlament la următoarele alegeri. Jocurile de putere sunt acestea: PSD și PNL nu vor să-și sacrifice parlamentarii în alegeri anticipate. USR și UDMR se tem să nu piardă accesul la guvernare. Esențial este că parlamentarii, indiferent de partid, nu-și vor sacrifica mandatul și viitorul politic pentru un principiu pe care nici măcar propriul partid nu îl poate garanta. Nimeni nu știe dacă va mai prinde un loc eligibil pe listă, indiferent de ce le promit șefii. Și niciunul nu vrea să-și încheie cariera politică dintr-un exces de demnitate. Mai ales, cei mulți, care nu au altă meserie și nu au făcut nimic în viața lor în afara politicii’’, a scris Tișe, miercuri, pe Facebook.

Acesta atrage atenția că populația se confruntă cu o criză profundă și că nemulțumirea oamenilor ar putea influența calculele politice ale partidelor.

„De aceea, dincolo de declarații și jocuri de culise, partidele au început să simtă adevărata frică de electoratul disperat: frica de a pierde puterea și de a nu mai intra în Parlament’’, a arătat Alin Tișe.

În analiza sa, președintele CJ Cluj a evaluat separat poziția principalelor formațiuni politice și interesele care le-ar putea determina să voteze viitorul Executiv.

Despre PNL, Tișe susține că partidul a vorbit despre trecerea în opoziție după moțiunea PSD, dar ar fi încercat să își păstreze influența la guvernare. În privința social-democraților, liberalul consideră că aceștia vor reveni la putere, indiferent cine va conduce noul Guvern.

USR și UDMR ar putea, în opinia sa, să susțină instalarea Executivului chiar dacă nu vor obține locuri în componența acestuia, pentru a evita pierderea influenței politice.

„AUR joacă singura carte care îl avantajează acum: alegerile anticipate. Vrea să transforme criza în voturi, voturile în primul loc și primul loc în putere’’, consideră Tișe.

Alin Tișe apreciază că partidele vor ajunge la un compromis deoarece prea mulți parlamentari riscă să își piardă pozițiile dacă negocierile eșuează și se ajunge la alegeri anticipate.

„Concluzia mea este simplă: vom avea Guvern de data aceasta! Cu aceleași partide, care vor vota din nou, invocând alte explicații, indiferent dacă vor intra sau nu în componența Guvernului. Și cu un alt premier. Dar un Guvern va trece de Parlament, pentru că acum prea mulți au prea mult de pierdut dacă acesta nu trece. Iar după ce se încheie acest episod, începe următorul: goana după puncte electorale în perspectiva alegerilor din 2028. Stați liniștiți! Criza guvernamentală se va încheia, cel puțin pentru moment. Criza de încredere, însă, continuă’’, a transmis liberalul.

Potrivit acestuia, instalarea unui nou Guvern ar putea pune capăt blocajului politic imediat, fără să rezolve însă problemele de încredere dintre cetățeni și partidele politice.