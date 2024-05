Monden Alin Oprea, marcat pe viață de o fostă iubită. A compus și o melodie despre ea







Alin Oprea, solistul trupei Talisman, a lansat numeroase hituri, inclusiv „Atât de singur”, care ascunde o poveste tristă. Această melodie a fost compusă de artist pentru Adina, iubita lui din liceu, care a fost răpusă de o boală incurabilă.

Alin Oprea, despre melodia „Atât de singur”

Recent, el a povestit că melodia „Atât de singur” este despre prima lui dragoste, Adina. Cei doi s-au cunoscut când erau clasa a X-a. Acesta a declarat că o invitase pe tânără să meargă cu el la mare. Alin Oprea s-a urcat în tren pentru a petrece timp cu cea care i-a furat inima, dar aceasta nu a mai apărut. Când s-a întors de la mare, cântărețul a aflat că Adina a murit.

A fost devastat de durere

„Toată durerea de care am fost capabil în acel moment, adunată în câțiva ani de zile, dar și toată dragostea pe care am adunat-o. Mama ei mi-a înmânat un bilețel, o scrisoare, la momentul în care m-am întâlnit cu ea. Chiar îl purta cu ea. Era foarte important și pentru dânsa. Un bilet în care Adina mi-a scris atât: «Iartă-mă că nu te-am putut însoți în cea mai frumoasă călătorie a vieții tale. A trebuit să plec departe, în umbre reci. Nu te voi mai lăsa de acum, niciodată, atât de singur». Doi ani de zile am ținut acest bilețel la sufletul meu și mi-a provocat foarte multă durere și prezența lui, și plecarea ei”, a spus Alin Oprea în emisiunea lui Denise Rifai.

Alin Oprea și-a găsit liniștea după multă suferință

Cu toate că a trecut prin clipe de coșmar, artistul și-a găsit liniștea lângă Medana. Cei doi s-au căsătorit anul trecut și par mai fericiți ca niciodată. El a declarat că soția lui l-a fascinat din prima clipă și că a știut că ea este aleasa.

„Ne-am cunoscut datorită lui Axinte, la localul unui bun prieten comun, Pavel Hălmăjan, prilej cu care ne sunt și nași amândoi, dacă tot au fost pe post de „Cupidon. Când a intrat Medana în acel restaurant, am rămas mut de uimire fără să realizez. Eram efectiv fascinat în totalitate de ea și parcă apăruse, brusc, o zeiță în fața mea.

Deși o vedeam pentru prima dată, aveam senzația că o cunosc dintotdeauna. Inteligența, frumusețea, pofta ei de viață și optimismul m-au făcut din prima să îmi doresc să o revăd în cel mai scurt timp. Lucru care s-a și întâmplat. În doar două săptămâni, după nopți întregi de conversații, am urcat în avion și am mers la Cluj, iar din acel moment, noi doi am fost de nedespărțit, la fel cum suntem și în ziua de azi”, a spus artistul.