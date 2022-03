Alimentele la care trebuie să renunți dacă te confrunți cu diabetul

Aceasta înseamnă că diabeticii – aproximativ cinci milioane de oameni din Marea Britanie – ar putea trăi mai mult dacă ar tăia alimente precum plăcintele și cârnații la ora cinei. Grăsimea poate declanșa umflarea vaselor de sânge și poate crește pulsul, ridicând o presiune suplimentară asupra inimii peste noapte, atunci când ar trebui să se odihnească.

Carnea procesată se găsește în alimente precum slănină, burgeri, șuncă, semi-preparate, nuggets de pui și pepperoni – dar nu și în fripturi sau cotlete. Studiul a adăugat că, în mod ideal, oamenii ar trebui să mănânce legume cu un pahar de lapte la cină, pentru a-și îmbunătăți sănătatea.

Dr. Qingrao Song, de la Universitatea de Medicină Harbin din China, a declarat: „Orientările nutriționale pentru diabet ar trebui să includă perioadele optime de consum pentru alimente. Am descoperit cum consumul de cartofi dimineața, cereale integrale după-amiaza, verdeață și lapte și carne mai puțin procesată seara a fost asociat cu o viață mai lungă la persoanele cu diabet”.

Șansa de viață

Dr. Song a adăugat că momentele în care oamenii mănâncă anumite alimente ar putea fi la fel de importante ca și mărimea porțiilor. Studiul a folosit date de la 4.642 de americani cu diabet și a comparat dieta lor cu sănătatea pe termen lung. S-a descoperit că persoanele care au mâncat cea mai mare cantitate de carne procesată seara aveau cu 74% mai multe șanse de a muri decât media de a muri din cauza unor boli de inimă.

Studiul, publicat în The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, a constatat că riscul cardiac este mai mare pentru persoanele care au mâncat până târziu pâine albă, aluat și produse de patiserie, potrivit The Sun.