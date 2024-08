Social Alimentele care te pot menține tânăr







Un medic care susține că și-a inversat vârsta cu 20 de ani a împărtășit alimentele pe care le consumă săptămânal în încercarea de a-și spori longevitatea.

Dr. Michael Roizen, ofițerul șef pentru wellness de la Cleveland Clinic, care a scris cărți despre longevitate, are 78 de ani, dar a declarat pentru Business Insider că are o „vârstă biologică” de 57,6. (Este important de menționat că nu există un consens cu privire la ceea ce constituie vârsta biologică sau la modul de măsurare a acesteia).

El a spus că, deși genele joacă un rol în speranța de viață, „cel mai important lucru pe care oamenii trebuie să îl înțeleagă este că ei pot controla cât de mult și cât de bine trăiesc”.

„Tu îți controlezi genele”, a spus el, referindu-se la epigenetică sau la modul în care factorii stilului de viață pot influența dacă genele sunt activate sau dezactivate.

„Alegerile tale contează”, a adăugat el.

Alimentele sporesc longevitatea

De exemplu, un studiu din 2023 publicat în revista Nature a constatat că persoanele care au trecut la o dietă sănătoasă, asociată longevității pe termen lung, aveau mai multe șanse să trăiască cu peste un deceniu mai mult. Cercetătorii au afirmat că acest lucru se datorează probabil faptului că participanții au mâncat mai multe cereale integrale, nuci și fructe și au redus consumul de băuturi zaharoase și de carne procesată.

Roizen a declarat că și cele mai mici adăugiri la dieta unei persoane ar putea avea un efect pozitiv asupra sănătății acesteia. El a împărtășit cele șapte alimente pe care le consumă în fiecare săptămână.

Ulei de măsline

Roizen are o lingură de ulei de măsline în fiecare zi, a spus el. Un studiu din 2022 publicat în Journal of the American College of Cardiology a constatat că persoanele care consumau mai mult de o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi aveau un risc cu 19% mai mic de a muri de boli cardiovasculare, un risc cu 17% mai mic de a muri de cancer și un risc cu 29% mai mic de a muri de o boală neurodegenerativă. În plus, înlocuirea margarinei, untului, maionezei și grăsimilor lactate cu ulei de măsline a părut să reducă riscul de deces cu până la 34%.

Autorii au sugerat că acest lucru s-ar putea datora proprietăților antiinflamatoare și antioxidante ale uleiului de măsline sau faptului că persoanele care consumau mai mult ulei de măsline tindeau să fie mai active, fumau mai rar și mâncau mai multe fructe și legume. Consumul de pește o dată sau de două ori pe săptămână a fost legat de un risc mai scăzut de a muri din orice cauză într-un studiu din 2022 publicat în European Journal of Nutrition. Un studiu din 2018 realizat de cercetători de la Școala de Medicină a Universității Zhejiang din China și de la Institutul Național de Cancer din SUA a avut rezultate similare. Acesta a constatat că participanții care au mâncat cel puțin 227 de grame de pește pe săptămână, conform Orientărilor dietetice 2015-20 pentru americani, au avut un risc cu 10% mai mic de a muri de boli cardiovasculare, cancer sau boala Alzheimer.

Ciocolata neagră

Cu ciocolata neagră, nu este greu să mănânci „puțin în fiecare zi”, așa cum a recomandat Roizen.

Ciocolata neagră a fost asociată cu scăderea tensiunii arteriale, scăderea colesterolului și un risc redus de boli de inimă, a raportat anterior BI.

Dr. Florence Comite, endocrinolog și specialist în medicină de precizie, a declarat anterior pentru BI că și-a considerat pătratul zilnic de ciocolată neagră drept un supliment datorită antioxidanților pe care îi conține, scrie Yahoo News.