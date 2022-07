Alexei Navalnîi, despre viața în închisoare: „Trăiesc ca Putin și Medvedev. Cel puțin așa mi se pare când mă uit la gardul din jurul barăcii mele”

Politicianul Alexei Navalnîi, cel mai mare opozat al lui liderului de la Kremlin, și-a comparat viața din închisoare cu cea a lui Vladimir Putin și Dmitri Medvedev.

„Trăiesc ca Putin și Medvedev. Cel puțin așa mi se pare când mă uit la gardul din jurul barăcii mele. Toată lumea are gratii obișnuite, dar a mea are un gard surd de 6 metri, de genul pe care l-am văzut doar în investigațiile noastre despre palatele lui Putin și Medvedev. Putin trăiește și lucrează într-un astfel de loc – în Novo-Ogaryovo sau Soci.

Chiar în cazarmă se află o cameră cu trei mașini de cusut. Aceasta este o zonă industrială specială a închisorii mele din închisoare. E chiar ciudat că nu mi-au pus o mașină chiar în patul meu.

La Putin, miniștrii așteaptă 6 ore în sala de recepție, iar avocații nu au voie să mă vadă 5-6 ore. Am un difuzor în cazarmă, din care se cântă cu voce tare melodii precum „Glory to the FSB”. La fel cred că se întâmplă și la Putin. Cu toate acestea, aici se termină asemănarea“, a povestit Alexei Navalnîi, citat de newtimes.ru.

Muncă din zorii zilei

Navalnîi povestește că în timp ce Putin se trezește la 10.00 și înoată în piscină, în închisoare el deja a luat prânzul. Munca începe devreme.

„Putin doarme până la 10.00, apoi înoată în piscină și mănâncă brânză de vaci cu miere. Eu deja am luat prânzul la ora aia. Munca începe devreme. La ora 6.00, ridicarea. Urmează 10 minute pentru făcutul patului, spălat și bărbierit. Apoi rapid micul dejun. La 6.40 începe munca. Stai 7 ore în spatele unei mașini de cusut, pe un scaun. La 10.20 este o pauză de prânz de 15 minute.

După muncă, continui să stai. Câteva ore pe o bancă de lemn sub portretul lui Putin. Acest lucru intră la categoria evenimente educaționale. Duminica este, teoretic, o zi liberă. Dar în administrația lui Putin, stăm 10 ore în cameră pe o bancă de lemn. Nu știu cine poate fi „educat” de astfel de evenimente, cu excepția unui invalid răsucit cu durere de spate. Dar poate că acesta este scopul“, a mai spus Navalnîi.

Nu și-a pierdut speranța

Chiar dacă îl așteaptă ani grei de închisoare, politicianul încearcă să își păstreze liniștea psihică. „Eu sunt un optimist și caut partea bună chiar și într-o existență întunecată. Mă distrez cât pot de mult. În timp ce munceam am învățat monologul lui Hamlet în engleză. Adevărat, deținuții din tura mea spun că atunci când închid ochii și mormăi ceva în engleza de pe vremea lui Shakespeare se pare că invoc un demon. Dar nu am așa ceva în gând: a invoca un demon ar fi o încălcare a regulilor de ordine internă“, a adăugat Navalnîi.

Condamnări pe bandă rulantă

Politicianul a primit doi ani și jumătate de închisoare în februarie 2021, după ce s-a recuperat în străinătate în urma unei otrăviri aproape fatale despre care spune că a fost mâna lui Vladimir Putin. Condamnarea lui a venit la pachet cu o mulțime de proteste, iar mii de persoane au fost reținute pentru că au ținut cu el.

În martie 2022, Alexei Navalnîi a fost condamnat la încă nouă ani de închisoare. Cel mai mare critic al Kremlinului, se confruntă acum cu noi acuzații penale pentru crearea unei „organizații extremiste” și alimentarea urii împotriva autorităților. Acesta este convins că riscă încă 15 ani de închisoare.

Susținătorii săi au înțeles că există posibilitatea ca bărbatul, în vârstă de 45 de ani, să se aleagă cu închisoare pe viață pentru acuzații motivate politic.