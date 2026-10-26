Spitalele din România nu vor fi închise, însă sistemul medical trebuie să reducă internările care nu sunt necesare, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul a susținut că aproximativ 80% dintre pacienții cu boli cronice care ajung la spital au nevoie de consultații, investigații sau ajustarea tratamentului, servicii care ar putea fi asigurate prin ambulatorii și spitalizare de zi.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a respins posibilitatea închiderii spitalelor și a anunțat că va continua dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate și a serviciilor de spitalizare de zi.

Invitat luni seară la TVR 1, oficialul a explicat că una dintre prioritățile sale este reducerea internărilor prelungite pentru investigații și proceduri care pot fi realizate într-un interval mai scurt.

Potrivit ministrului, extinderea acestor servicii a început deja, fiind utilizate atât fonduri europene, cât și resurse de la bugetul de stat.

Ministrul Sănătății a declarat că reorganizarea modului în care sunt furnizate serviciile medicale nu presupune desființarea unităților spitalicești.

Acesta a susținut că strategia ministerului urmărește creșterea capacității ambulatoriilor, astfel încât pacienții să poată beneficia de consultații și investigații fără internări prelungite, atunci când starea lor de sănătate permite acest lucru.

„Sub nicio formă nu se închid spitale. Asta vreau să o spun din start, ferm, apăsat. Nu se vor închide spitale. Politica publică pe care am avut-o la Ministerul Sănătăţii, inclusiv în mandatul trecut şi o voi continua, se bazează pe dezvoltarea zonei de ambulatoriu de specialitate şi spitalizare de zi. Şi am reuşit cu fonduri europene, dar şi cu fonduri din bugetul de stat, în multe locuri, să extindem capacitatea de răspuns a ambulatoriilor de specialitate”, a declarat Alexandru Rogobete, luni seară, la TVR 1.

Alexandru Rogobete a explicat că evoluția tehnologiei medicale a schimbat perioada de recuperare necesară după anumite intervenții chirurgicale.

În urmă cu aproximativ două decenii, pacienții care treceau prin astfel de proceduri rămâneau internați, de regulă, între trei și cinci zile.

În prezent, datorită progreselor înregistrate în tehnica medicală, pentru multe dintre aceste intervenții externarea poate avea loc chiar în ziua următoare.

Ministrul consideră că aceeași abordare trebuie avută în vedere și în cazul pacienților care se prezintă la spital pentru investigații uzuale sau monitorizarea unor afecțiuni cronice.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, o mare parte dintre persoanele cu afecțiuni cronice care ajung la spital nu necesită internări de mai multe zile. Acestea au nevoie, în principal, de evaluarea stării de sănătate, modificarea tratamentului, analize medicale, investigații imagistice sau consultații de specialitate.

Ministrul a susținut că menținerea pacienților în spital timp de două sau trei zile exclusiv pentru efectuarea unor asemenea proceduri presupune cheltuieli care nu pot fi susținute pe termen lung.

”Ştiţi că 80 la sută dintre pacienţii care se prezintă la spital pentru boli cronice, de fapt, au nevoie de ajustarea tratamentului, monitorizarea stării clinice, de investigaţii simple, analize, imagistică sau un simplu consult. Ori pentru asta nu trebuie internat pacientul două-trei zile, cum se obişnuia. Îl internăm două-trei zile pentru a-i face analizele. Nu este sustenabil”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

Dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate și a spitalizării de zi reprezintă direcția prin care Ministerul Sănătății urmărește să reducă aceste internări, fără să renunțe la serviciile spitalicești pentru pacienții care au nevoie de ele.